セブン‐イレブン・ジャパンは、韓国生まれのキャラクター「エスターバニー(Esther Bunny)」の描き下ろしデザインのスイーツなど全8品とエスターバニーデザインのおはじき風シールやシールバインダーを、3月3日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

また、3月4日にはセブン‐イレブン限定で、「エスターバニー オリジナルシール付きお菓子」も発売する。自己肯定感や自分らしさを大切にするメッセージ性でZ世代を中心に支持され、2025年日本キャラクター大賞ニュー・フェイス部門を受賞したエスターバニー。この季節にぴったりのいちごやさくら風味のスイーツ・パンなど8品がラインアップする。

スイーツのパッケージは、ピンクを基調としたエスターバニー描き下ろしデザインをあしらった。ラインナップは、「パキっとティラミス いちご」(340円)、「いちごミルク和むれっと」(230円)、「ゆめかわピーチコッペ」(260円)、「いちごホイップ＆クリームチーズパン」(298円)、「デニッシュサンド 練乳バニラクリーム」(198円)、「いちごジャム＆チーズクリームメロンパン」(188円)、「さくら香るいちごもこ」(240円)、「ティラミスわらび餅 いちご」(340円)。

シールでは、「おはじき風シール エスターバニー(ピンク/クリーム)」(550円)が登場。おはじき風の小さくて厚みのあるフレークシールで、ピンクとクリームの2種類となっている。

ぷっくりとしたカバーがかわいい、シール台紙10枚とクリアポケット3枚がセットになったシールバインダー(1,320円)は、チェックとブルーの2種類。表裏で異なるデザインのシール台紙はフルカラー仕様で、ミニ6穴サイズのリフィルを追加できる。

「エスターバニー バターチーズボール」「エスターバニー ドライストロベリー」「エスターバニー ドライチェリー＆マシュマロ」(230円)にはオリジナルシール全5種が、ランダムで1商品につき1枚入っている。シールは、スマホケースに収まる大きさ。セブン‐イレブンでしか手に入らないデザイン。