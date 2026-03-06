大西流星(なにわ男子)と原嘉孝(timelesz)がW主演する『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season２』が、WOWOWで放送・配信される（7日スタート、毎週土曜22:00～ ※第1話無料放送・配信)。

大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一(通称：ロン)が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太(通称：欽ちゃん)や、仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいく同ドラマ。撮影を終えたばかりの2人に、Season１からの共演を経ての距離感や、役への向き合い方、原の“ホーム”だという横浜の地での撮影、現場の空気感まで率直に語ってもらった。

「同じ事務所の仲間」を超えた関係に

――Season１の放送前に、原さんが「これからどんどん2人の仲が深まっていくことを期待している」とおっしゃっていましたが、実際に撮影を終えてみて、関係性はどう変わりましたか?

原：今では本当の弟みたいな感覚になってますね。毎朝「おはよう」って言うと、こうやってハグするかのごとく近づいてくることがあって。

大西：(ハグ)してはないんですね(笑)

原：あたかもハグしてくる感じで。その感じがどんどん愛くるしくなってきて。同じ事務所の仲間っていうよりは、それを超えた、なんだろう。戦友ともなんか違う、本当の兄弟みたいな感覚に近づいている感じはありますね。

大西：そうですね。作品を通して、作品の中でも兄弟ではないけど、昔からの兄弟のような熱い絆で結ばれている関係性なので。初めから急に距離を縮められたわけじゃないんですけど、徐々に撮影を追うごとにしっかりたくさんお話して。それがうまくお芝居にも反映されてるのかなと思います。めちゃくちゃ気さくな方ですし。

原：LINEも俺から聞きました。

大西：ハハハ(笑)。普段はそんなに自分から聞かれたりしないんですか?

原：あんまないかもね。

大西：うれしい。僕からは聞けなかったです。

原：お年玉もあげました。(※取材日は1月上旬)

大西：アハハハ(笑)。めっちゃうれしかったです。

原：しかも昨日。遅れてね。

大西：急に朝、楽屋に「コンコンコン」って来てくれて。スタッフさんかなぁと思ったら、ブワッて来て、「ウェ～イ」って。

原：そんな勢いよかった?

大西：「ありがとうございます!」って言って、すぐしまいました(笑)

香水の勘違い…「体につけてほしい」

――そういえばSeason１の撮影中、原さんのお誕生日にお祝いされていましたよね?

原：ああ、Season１のクランクイン直後の頃ですね。まだ距離が近くなかった時で、LINEのアカウントも聞いてない頃でした。

大西：プレゼントはフレグランスとキャンドルを贈りました。

原：使ってます、使ってます。でも、フレグランスって香水?

大西：うん、香水です。

原：あれ、体じゃなくて部屋に撒いてたんだけど。

大西：え!?

原：体につけるやつなんだ!

大西：体につけてほしいです、せっかくなら(笑)

原：間違いに気づいたのは、撮影が終わった後でしたね。

――原さんが「いい香りだな」と言いながら、部屋にスプレーしている姿を想像すると面白いです(笑)

原：いやあ、ホントに間違ってて(笑)。でもいい香りだからまあいいかって。