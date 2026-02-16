深夜で築いた“わちゃわちゃ”が、金曜夜の顔になる――4月からGP帯に進出するフジテレビ系バラエティ番組『タイムレスマン』(4月から毎週金曜21:58～)の会見が16日、東京・台場の同局本社で行われ、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が登壇。

意気込みを聞かれて譲り合う“らしさ”が早速さく裂するなど、番組の雰囲気そのままのやり取りが繰り広げられた。以下で、ほぼ全編にわたって紹介する。

上垣アナが9人目のtimeleszメンバーに!?

菊池：我々timeleszも新体制を発表してから早1年が経ちまして、その1年でこの場にお呼びいただけたことはとても光栄に思います。今日は何卒よろしくお願いします。

一同：よろしくお願いします!

司会・上垣皓太朗アナ：現在は火曜深夜24時台の放送ですが、4月からは金曜夜9時58分スタートとなります。意気込みはいかがでしょうか。

……(譲り合ってしまうメンバー)

菊池：これが『タイムレスマン』らしさです(笑)。番組内でもこんなシーンはよくありますけど、シノどうですか?

篠塚：ゴールデンに行くというのは本当に喜ばしいことですし、芸能界に入って1年経ちますが、こんな幸せな環境を作ってくださっているスタッフの皆さん、ファンの皆さんのおかげで、こうやって楽しく8人で毎日頑張っています。なので、ゴールデンになっても変わらず8人で楽しい姿を見せていけたらと思います。

原：timeleszのことをまだまだ知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、この機会をチャンスと思って、1回1回を全力で、僕たちらしくやっていけたらなと思っています。

佐藤：僕たちtimeleszとして初めての冠番組『タイムレスマン』がこのスピード感でゴールデンに出させていただくということで、すごく気合いも入っています。一番最初に掲げていた「誰よりも汗をかいて全力でバラエティに挑む」という初心を忘れず、これからも全力でぶつかっていきたいですし、ずっと支えてくれたスタッフの皆さんと一緒にゴールデンを彩れることが何よりもうれしいです。

上垣：本日は、timeleszの皆さんもご存知ない“初解禁”の情報がございます。

「ええ?」「え?」「そうなんですか?」「怖い!」

菊池：もしかして、(上垣アナがtimeleszの)9人目ですか?

（会場拍手）

上垣：皆さん、拍手じゃないですよ(笑)

菊池：年齢も近いし、身長も近いし。

上垣：そういうわけにもいかないと思うので…。では、発表させていただきます。レギュラー放送に先駆け、3月20日夜9時58分から“フライング特番”の放送が決定しました! 菊池さん、いかがでしょうか。

菊池：同じ時間で4月からやるけど、その前にやらせてもらえるってことですよね? これ、4月が＃1になるのか、3月が＃1になるのか…どうします?

上垣：どちらがいいですか?

菊池：“初めて”って1回しかないんで、多分こっち(3月)が＃1になっちゃいますよね(笑)