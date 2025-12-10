なにわ男子・大西流星のギャップがおもしろい、timelesz原嘉孝は虫を威嚇!?　平祐奈が『横浜ネイバーズ』撮影現場の雰囲気を語る

なにわ男子・大西流星とtimelesz・原嘉孝がダブル主演を務める、『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』(東海テレビ・フジテレビ系全国ネット 2026年1月10日スタート 毎週土曜23:40～24:35 全8話)。

このドラマでロン(大西流星)の幼馴染・菊地妃奈子(通称・ヒナ)役を演じる平祐奈が、撮影現場の雰囲気を語った。（全4回の2回目)

  • 平祐奈　ヘアメイク：池上豪(NICOLASHKA)　スタイリスト：Lim Lean Lee　トップス：¥22,000- スカート：¥99,000-/MURRAL【MURRAL問い合わせ先：THE WALL SHOWROOM】

原嘉孝が虫を威嚇!?

――撮影現場の雰囲気を教えていただけますか?

現場はとても明るくて、いつもワイワイしています。キャストのみんなもそうですし、スタッフさんたちも一緒になって、まさに「横浜ネイバーズ(隣人)」みたいな。すごくいい雰囲気で、撮影も順調に進んでいます。

今回は横浜が舞台なので、中華街での撮影だったり、食事を囲んでいるシーンが多かったりもするんです。中華ならではの円卓を囲むと、さらに心のつながりが持てるというか。そういう感覚もあって、すごく楽しく撮影をさせていただいています。

――中華の円卓を囲むと、心のつながりが持てる感覚。分かる気がします。

カットがかかるまで(セリフを)しゃべっていると、アドリブも出てくるので、そこで大西さんと原さんがボケたりツッコんだりしていて。

あと、ちょっと虫がやってきたことがあったんです。そしたら、急に原さんが虫を威嚇し始めて(笑)。大西さんとか、みんなは「うわー!」って避けたりするのに、原さんだけは虫に向かって威嚇しているのを見て、みんな笑っていました。

――威嚇ですか!?

虫に対して一点を見つめて、「何しに来たんだ!」みたいな(笑)。

――虫とそこまで真剣に向き合う方は、なかなかいないですよね(笑)。

微動だにせず、「自分はやってやるぞ!」という感じで。「こんな小さな虫にも!?」と思いました(笑)。

大西流星の印象「ギャップがおもしろい」

――大西さんと原さんの印象を教えてください。

大西さんは、本読みのときから「うわ、ロンちゃんぴったり! ロンちゃんだ!」と思いました。現場に入ってからも、本番が始まると、ロンちゃんとヒナとして会話ができるというか、本当の幼なじみのようにいられる感じがあって。

自分の中でも、「いつだってロンちゃんは味方でいてくれる存在だな」と思えるんですけど、その空気感を出してくれる大西さんはすごいです。印象としては、見た目はかわいらしくてチャーミングなんですけど、ツッコミが鋭かったり、キレのあるしゃべり方をされたりするので、そのギャップがおもしろいなと思っています。

――原さんはいかがですか?

原さんは、すごく真面目な方で、洞察力がすごいんです。食事をするシーンでも、「さっきお箸ここにあったね」とか、細かいところまで気づいてくれていて、すごいなと思いました。

(C)東海テレビ

