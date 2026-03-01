WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』(3月7日スタート、毎週土曜22:00～)の主題歌が、timeleszの新曲「Believers」に決定した。

本作は、中華街で育ったニートの青年・小柳龍一(大西流星)と、捜査一課の刑事・岩清水欽太(原嘉孝)、そして仲間たち“ネイバーズ”が横浜で起きる事件に挑むクライムサスペンス。Season2では、謎のステッカー事件をきっかけに連続殺人事件が発生し、さらにロン自身が殺人容疑で逮捕されるという衝撃の展開が待ち受ける。

主題歌「Believers」は、本作のために書き下ろされた楽曲。仲間を信じること、自分自身との葛藤、そして強い決意をテーマに、Season2のサスペンスフルな物語とリンクする内容となっている。

原は、主演作の主題歌をtimeleszが担当することについて、次のように喜びを語っている。

「timeleszとしてデビューしてから、自分が主演を務める作品でtimeleszの歌を歌うのが大きな目標の1つでもあったので聞いた時は跳んで喜びました!!」

さらに、楽曲と役柄の関係性についても言及。

「この『Believers』という曲は、仲間を信じる力や、自分自身への葛藤を表現するとともに、強い決意を歌った曲です。Season2では、僕が演じる欽太の『正義』に対する葛藤や苦悩と大きくリンクする曲に仕上がっています」

レコーディングでは、感情の揺れを声で表現することにもこだわったという。

「悩み苦しむ姿を表現するパート、強い意志を表現するパート、声の使い分けも意識して命を吹き込みました。少しでも多くの方に愛される曲になることを願っています!」