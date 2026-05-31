WOWOWの新ドラマ『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(6月7日スタート、毎週日曜22:00～ ※全6話)で主演を務める伊藤健太郎。ミステリー小説家を夢見る冴えない青年が、謎の組織に引き込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を書くコンサルタントへと変貌していくダーク・サスペンスだ。

まもなく29歳を迎える伊藤は、この作品で何をつかもうとしているのか。役者としての現在地と、その内側にある感覚を、率直な言葉で語ってくれた――。

伊藤健太郎 撮影：蔦野裕

脚本にあった「妙に現実と地続きに感じる怖さ」

「最初にタイトルを見た時、“え？ どういうこと!?”って思いました」

そう笑いながら振り返る伊藤。最初に渡されたタイトルは、翻訳本の邦題にあたる『暗殺コンサル』だったという。

「“お、アクションか!”と思ったんですけど、どうやらそうでもなくて。“そうか、小説家か…”って。脚本を読んだら、設定がすごく新しかったんですよね。自分もいろんな作品を観てきましたけど、こういうタイプはなかなか経験がなかったので、単純に面白いなと思いました」

原作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』。主人公・伊崎耀は、ミステリー小説家を目指しながらも芽が出ず、鬱屈した日々を送っている青年だ。そんな彼が、謎の男・黒川秋峰(GACKT)と出会ったことをきっかけに、“事故死”や“病死”に見せかけた暗殺シナリオを書く“コンサルタント”へと変貌していく。

“暗殺を設計する会社”という現実離れした設定でありながら、脚本を読んだ伊藤は「妙に現実と地続きに感じる怖さがあった」と話す。

「“自分の幸せって、誰かの不幸の上で成り立ってる”とか、“人は誰かの死にコミットせずに生きられない”とか。文字として受け取った時に、“確かにそうだよな”と思わされるセリフがすごく多かったんです。最近のニュースとか世界情勢を見ても、“実際に世界のどこかでは誰かが死んでるんだよな”と考えさせられたりして」

本作のプロデューサー・廣瀬眞子氏も「“あり得ない”設定を“あり得るかもしれない”と証明してくださった」と伊藤の芝居を評している。伊藤は「そういうふうに受け取っていただけるのは、すごくうれしいですし、自分が目指している方向性のひとつでもあります。まだ“それが自分の武器です”と胸を張って言えるところまでは行けてないですけど、もっと大きくしていきたいなと思います」「一見あり得ないことにリアリティを持たせられる俳優になりたい」と、思いを口にした。

理解できた「環境に感化されて変わっていく感覚」

伊崎という人物について、伊藤は「人間の隠したい部分や、恥ずかしい部分が詰まったキャラクター」と表現する。劇中で特に印象的なのは、小説家志望の青年だった伊崎が、いつしか“暗殺コンサルタント”という危険な仕事に順応していく過程だ。

だが自身は、「人が変わる時は、明確なきっかけなんてないことの方が多い」と捉えていた。

「人生って、“あれ? なんでこれ始めたんだっけ…?”と、後から振り返るとよく分からないことは結構あると思うんです。伊崎も、最初から強い意志があったというより、流れの中で気づいたらそうなっていた感覚に近いのかなと」

その変化を後押ししたのが、“環境”だった。カンパニーに入った伊崎は、髪型もスーツも住む部屋も変わり、立ち振る舞いまで別人のようになっていく。

「最初は“こういう人ってこうだよな”と演じていた部分もあると思うんです。でも、気づいたらそれが染みついていくというか。本来の自分じゃないはずなのに、環境に感化されて変わっていく感覚はすごく理解できました」

俳優である自身も、衣装やヘアメイク、セットが与える影響の大きさを日々感じているという。

「衣装、ヘアメイク、美術…そういうチームの皆さんが作ってくださる環境は、本当に大きいんですよね。今回も、昔の伊崎は目線を泳がせたり、ちょっと猫背気味にしたりしていたんですけど、カンパニーに入ってからはスーツを着て背筋を伸ばして、自信があるように見せたりとか。その変化はかなり意識しました」