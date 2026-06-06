7日にスタートするWOWOW『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(毎週日曜22:00～／WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド、全6話 ※第1話無料放送・配信)。韓国の作家イム・ソンスン氏の小説を原作に、ミステリー小説家志望の青年・伊崎耀(伊藤健太郎)が、謎の男・黒川秋峰(GACKT)に引き込まれ、現実の死を設計する“暗殺コンサルタント”へと変貌していくダーク・サスペンスだ。

メガホンを取ったのは『リング』『スマホを落としただけなのに』など、数々のヒット作で知られる中田秀夫監督。韓国文学の映像化、緻密な暗殺トリック、ホラーとは異なる“浮き加減”――この作品とどう向き合い、何を大切にしながら演出したのか。インタビューは、作品の話はもちろん、創作への姿勢、そして監督という仕事の本質にまで及んだ。

中田秀夫監督

「現代のニュースと、どこかかぶる」 韓国文学に感じたリアリティ

原作小説を初めて読んだ時、中田監督は「どう料理するかが難しい作品だと思った」という。

「主人公の主観で進んでいく小説なので、映像化する時にどう見せるかは難しいなと思いました。ただ、テーマとしては非常に面白かったんです」

作品の根底にあるのは、現代資本主義への鋭い視線だ。

「資本主義が行き着いた先というか、人の命が経済的利益のために軽んじられることは、決してフィクションの中だけの話じゃないですよね。世界情勢を見ても、誰かが犠牲になって利益を得る構造は現実に存在している。だから、この作品で描かれていることも、特別な話には感じなかったんです」

さらに原作者のイム氏についても、「ブラックユーモアというレベルを超えている」と語る。

「現場で少しお会いしたのですが、もともと映画の助監督や脚本家として活動されていた方だそうなんです。だからなのか、『これ、実際に起きていることじゃないか』と思わせるような冷めた視点がある。現代社会に対する観察眼の鋭さを感じました」

『刑事コロンボ』から『ゴルゴ13』まで…監督を魅了した完全犯罪の世界

本作で描かれる“完全犯罪”というテーマについて尋ねると、中田監督は少年時代の記憶を振り返り、こんなエピソードを明かしてくれた。

「完全犯罪ものは割と昔から好きでしたね。『刑事コロンボ』もそうですし、中学生の頃には、自分で密室完全犯罪小説みたいなものを書いていたんです」

完成した原稿を教師に見せたところ、思いがけない反応が返ってきたのだという。

「担任の美術の先生だったんですけど、『中田くん、これいいよ』と言ってもらえて(笑)。うれしかったですね」

“暗殺”というモチーフ自体についても、監督の思い入れは深い。

「僕らの世代だと『ゴルゴ13』はやっぱり金字塔ですよね。あとは市川雷蔵さん主演の『ある殺し屋』とか」

だが、『コンサルタント』が描く世界は、従来以上に高度なテクニックが求められた。

「『ゴルゴ13』のような凄腕スナイパーが暗殺を遂行する場合は、当然“殺された”という事実が残っていいわけです。でも今回は、病死や事故に見せかける。そのリアリティをどう担保するかという意味で、通常の暗殺ものとは違う面白さがありました。実際、『自殺に見せかけて、実は他殺ではないか』と言われてきた事件もありますよね。そういった過去の有名な事件を思い浮かべると、『ひょっとして…』と考えてしまう。少し不謹慎かもしれませんが、知的好奇心をくすぐられるところはあります」