「この時点で“負けのレール”に乗っていると思った」――昨年現役を引退した元侍ジャパンの主砲・中田翔が、ABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)で自身の引退を決意した瞬間を振り返った。腰の痛みに悩まされながらプレーを続けるなか、2軍で見た若手選手のフリーバッティング。そのとき自分の中に芽生えた“ある感情”が、長年戦い続けてきたプロ野球人生の終わりを意識させたという。

中田翔

中田翔

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』。4日の放送には、元侍ジャパンの主砲で昨年現役を引退した中田が出演。現役生活の終わりを決意した“ある瞬間”について語った。

番組では引退を決めた理由について質問が及び、中田は「最後の2～3年はずっと腰の痛みに悩まされながら、かばいながら野球をするので、スイングスピードも落ちていた」と振り返った。

腰の影響で2軍に降格した際、若手選手のフリーバッティングを見る中で、ある心境の変化があったという。

「若い子たちのフリーバッティングを見ていて、純粋に『この選手すごいな』『あそこまで飛ばすんだ』と思っている自分にふと気づいたときに、その時点で“負けのレール”に乗ってしまっていると思った」

これまでの野球人生では、そうした感覚を抱いたことはなかったと語る中田。日本ハム時代にチームメイトだった大谷翔平に対しても、常に対抗心を持っていたという。

「例えば大谷翔平選手が入ってきて、1年目で結構飛ばしていたんですけど、『芯に当たったら、俺の方が飛ぶ』と思っていた。ずっとそのスタイルでやってきていた自分が、純粋に人を『すごいな』という目で見てしまっていたことで、引退をリアルに考えた瞬間だった」

中田は、トップアスリートとして戦い続けてきたからこそ感じた、引退を意識した瞬間を静かに振り返っていた。

【編集部MEMO】
『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとゲストの「これ余談なんですけど…」のひと言をきっかけに、テーマとは全く関係のないなんでもありの“余談トーク”を繰り広げていくトークバラエティ。2021年1月より半年間火曜深夜に放送され、2022年11月からABCテレビの歴史ある枠「ナイトinナイト」へ仲間入りした。

「売れます!この子」森香澄が推す“後輩”とは「染まってない」「もともと…」
「何に精を出しているんだ!」と激怒　鬼越トマホークが殴り合いの末に解散危機に陥った原因とは
「勝手ながら…」宮世琉弥、先輩俳優に“親近感”　自身初の刑事役に挑戦「事前に…」
身長188cm元バレー日本代表、生後6か月の息子が“1歳半”と勘違いされ…　1歳ですでに高身長に
「ヘイトの気持ちがあった」「小学校5年くらいの時…」小籔千豊、子ども時代に“批判”していた番組「のちにまさか…」
10歳当時に共演した“子ども扱いをしなかった”俳優とは　子役出身17歳、世間が抱くイメージとのギャップに「受け入れてもらえたら…」
「この世で一番大事な…」アルコ&ピース平子が子どもを叱るときに使う“らいおんハートの理論”とは　長男の部屋で見つけた反抗期の“痕跡”に葛藤
周囲に無理難題を課すIT社長が階段で突き落とされ転落　目が覚めると…　高橋一生、過去に“転生”する主人公で1人2役「僕で大丈夫でしょうか?」
「震えて号泣してしまって…」母の舞台を観た息子は俳優の道へ――母は18歳でデビューし、芸能生活35年の名女優
70歳を迎えた歌手、昨年2月に最愛の母が死去　コンサート終了まで訃報を伝えなかった妻に感謝
ドラマ大賞『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティは5年連続『水ダウ』 「TVerアワード2025」発表
リーダーが他界した後に、その次男が加入し活動継続　メンバー3人が78歳の“最高齢”4人組バンド
関連画像をもっと見る