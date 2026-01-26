お笑い芸人のザブングル加藤が、28日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

  • 『これ余談なんですけど・・・』　(C)ABCテレビ

    『これ余談なんですけど・・・』　(C)ABCテレビ

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。28日の放送では、サバンナの八木、ザブングル加藤が登場し、東西節約界の２大巨頭が独自の節約余談を語る。

ファイナンシャルプランナーと宅建(宅地建物取引士)の資格を持ち、書籍『手取り20万円台からはじめる3000万円貯金術大全』も出版しているザブングル加藤の、とある1日に密着。

お昼にテレビの収録を終え、これから1時間半歩いて家に帰るという加藤は、「この距離でタクシーを使うと約3,000円かかるが、歩けば無料、健康にもなり、考え事も整理できるので一石三鳥、歩いてるだけで時給2000円ぐらいゲットできる」と話す。

歩くこと1時間、加藤が取り出したのは水道水が入ったペットボトル。ミネラルウォーターは買ったことがなく、これだけで月3,000円の節約になるという。さらにスーパーに立ち寄った加藤は、惣菜は基本的に買わず、買うのは家族の誕生日だけだそう。

また、自宅付近に近づくと、水道代を節約するため、公園のトイレに。自宅では暖房は18℃に設定するなど電気代を抑えるきめ細かなテクニックを披露。風呂の水は3日間同じ、体は洗わないのでボディソープは使わないなど驚きの節約術が次々と明かされる。

【編集部MEMO】
『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとゲストの「これ余談なんですけど…」のひと言をきっかけに、テーマとは全く関係のないなんでもありの“余談トーク”を繰り広げていくトークバラエティ。2021年1月より半年間火曜深夜に放送され、2022年11月からABCテレビの歴史ある枠「ナイトinナイト」へ仲間入りした。

結婚50年の芸能人夫婦、70代になり夫に変化　妻に内緒でバイクレースに出場し骨折
63年前に養成所で出会い、同期には名優が多数　現在も近所に住み家族同然の付き合い
新ドラマ『再会』『リブート』が好調な滑り出し＝週間テレビ番組注目度ランキング
88歳女優、親友の家にいた専属の仕立て屋に真っ青なセーラー服をオーダー
肌が見える薄着で親友の夫の手を握り、耳元でささやき「私…」『ぜんぶ、あなたのためだから』第2話
「品行方正に生きてきた」森香澄が欲する個性を持つ芸能人とは「めっちゃうらやましい」
48歳まで恋愛経験ゼロの男性が結婚願望を抱いたきっかけとは 人生初めてのキスも回顧
内藤剛志、意外なAI活用法を告白「“内藤剛志風に”と…」「らしいものが出てくる」
『科捜研の女』26年続くシリーズを支えた、沢口靖子の知られざる“苦労”「時間がたくさん…」
今年デビュー50年の68歳歌手、44歳で結婚した夫が2024年にすい臓がんで他界
石原良純、小学生のころになりたかった職業とは「僕は昔…」
「かっこよくて」沢口靖子が憧れる“世界的名女優”とは「そんな風に…」
関連画像をもっと見る