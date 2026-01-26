お笑い芸人のザブングル加藤が、28日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。28日の放送では、サバンナの八木、ザブングル加藤が登場し、東西節約界の２大巨頭が独自の節約余談を語る。

ファイナンシャルプランナーと宅建(宅地建物取引士)の資格を持ち、書籍『手取り20万円台からはじめる3000万円貯金術大全』も出版しているザブングル加藤の、とある1日に密着。

お昼にテレビの収録を終え、これから1時間半歩いて家に帰るという加藤は、「この距離でタクシーを使うと約3,000円かかるが、歩けば無料、健康にもなり、考え事も整理できるので一石三鳥、歩いてるだけで時給2000円ぐらいゲットできる」と話す。

歩くこと1時間、加藤が取り出したのは水道水が入ったペットボトル。ミネラルウォーターは買ったことがなく、これだけで月3,000円の節約になるという。さらにスーパーに立ち寄った加藤は、惣菜は基本的に買わず、買うのは家族の誕生日だけだそう。

また、自宅付近に近づくと、水道代を節約するため、公園のトイレに。自宅では暖房は18℃に設定するなど電気代を抑えるきめ細かなテクニックを披露。風呂の水は3日間同じ、体は洗わないのでボディソープは使わないなど驚きの節約術が次々と明かされる。