お笑いコンビ・コットンのきょんが、18日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。18日の放送には、ニッポンの社長・ケツ、コットン・きょん、滝音・秋定遼太郎ら新婚ホヤホヤの芸人が登場する。

昨年7月にタレント・まつきりなと結婚したきょんが、馴れ初めを告白。妻のまつきとは、以前仕事で1度だけ共演し、SNSで相互フォローだったものの、何もなかったそう。

そんな中、一昨年、まつきから「単独ライブに行きたいです」というメッセージがあったため招待。その後、互いにあることが好きなことがわかり、急速に進展したという。

しかし、そんなまつきにはきょんと付き合う前に結婚直前だったという会社経営者の男性がいたそうで、そこに割り込んだきょんが、まつきのハートを射止められた理由について明かす。