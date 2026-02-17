お笑いコンビ・コットンのきょんが、18日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

  • 『これ余談なんですけど・・・』　(C)ABCテレビ

    『これ余談なんですけど・・・』　(C)ABCテレビ

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。18日の放送には、ニッポンの社長・ケツ、コットン・きょん、滝音・秋定遼太郎ら新婚ホヤホヤの芸人が登場する。

昨年7月にタレント・まつきりなと結婚したきょんが、馴れ初めを告白。妻のまつきとは、以前仕事で1度だけ共演し、SNSで相互フォローだったものの、何もなかったそう。

そんな中、一昨年、まつきから「単独ライブに行きたいです」というメッセージがあったため招待。その後、互いにあることが好きなことがわかり、急速に進展したという。

しかし、そんなまつきにはきょんと付き合う前に結婚直前だったという会社経営者の男性がいたそうで、そこに割り込んだきょんが、まつきのハートを射止められた理由について明かす。

【編集部MEMO】
『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとゲストの「これ余談なんですけど…」のひと言をきっかけに、テーマとは全く関係のないなんでもありの“余談トーク”を繰り広げていくトークバラエティ。2021年1月より半年間火曜深夜に放送され、2022年11月からABCテレビの歴史ある枠「ナイトinナイト」へ仲間入りした。

小泉孝太郎、父・純一郎元総理の性格を形作った“ルーツ”「言われてみれば…」
46歳ミュージカル俳優、昨年末に突然声が出なくなり6日間の自宅療養
「ウソついていた」相席スタート・山添がナダルに謝罪したかったこととは「正直…」
有吉弘行「娘が絶対に嫌がる(笑)」　義足生活のはちみつ二郎が明かした“願望”とは
49歳芸人、番組で共演した長男が1児の父になり初孫が誕生　妻とも結婚25周年
桜井和寿の言葉に感動…「この2文字で頑張れる」　SixTONES京本大我、憧れのMr.Childrenとの初共演秘話
2026年冬ドラマ23作、“視聴率無視”でガチ採点「心にしみる感動作」「巧みな脚色」「“見やすさ重視”にくさび」
海外公演で6万人を動員したロックバンド、現在のメンバー平均年齢は72歳
大学教授になった元アイドル、きっかけは兄の急死　現在は大学院で抗老化を研究
「いったい何を言っているんだ!?」Snow Man宮舘涼太、連ドラ初主演作で困惑? 400年後からきたターミネーター演じる
テレ東『元科捜研の主婦』が日曜劇場を抑えトップ　冬ドラマ初回注目度、トップ3は僅差の争い
テレ朝、深夜帯改革に着手　番組に収益性・IP開発重視「アフタープライム大作戦」始動
関連画像をもっと見る