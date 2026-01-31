Aマッソ加納、男性先輩芸人の“思い込み”に怒り爆発「あれ、なんなんすか!」

お笑いコンビ・Aマッソの加納が、2月4日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。2月4日の放送には、カーネーション・吉田結衣、スパイク・松浦志穗、加納ら女性芸人が登場。男の理解不能な行動に不満を爆発させる。

吉田は、イケメンで知られる芸人トット・多田とのエピソードを披露。多田から遊びの誘いのLINEが来たため、吉田はすぐに「空いてます! どこか行きますか?」と返信したそう。しかし、多田からは遊び方の具体的な提案がなく、吉田がミュージカルやフェスなど具体的なプランを出しても、要領を得ないやりとりが続いたという。そして多田からのある言葉で、吉田は多田をブロックしたと明かす。

また、松浦は吉田や紅しょうが稲田らと一緒に一般男性と合コンに参加した際のエピソードを話すほか、加納は、女性芸人はとにかくモメてると思い、「仲良うせいよ」と言ってくる男性先輩芸人に「あれ、なんなんすか!」と怒りをぶちまける。