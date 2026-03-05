「近場の人しか好きにならないです」「近い方がいいですね。都内。区内(笑)」

そんな“リアルすぎる恋愛観”を、田中みな実が打ち明けた。2月28日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、ゲストのふかわりょうと遠距離恋愛の話題に。田中は「私はたぶんダメです」と即答し、「電話とかしてて、会いたいと思って会いに行ける距離がいい」と赤裸々に明かした。

田中みな実

「1回も遠距離恋愛をしたことがない」

ゲストのふかわりょうと、遠距離恋愛の話題になり、「私はたぶんダメです」とキッパリ語った田中。これまで、「1回も遠距離恋愛をしたことがない」そうで、「近場の人しか好きにならないです」と告白。続けて、「近い方がいいですね。都内。区内(笑)」「電話とかしてて、会いたいと思って会いに行ける距離がいい」と自身の“恋愛観”を打ち明けた。

また、田中は、「結果として、その人がどっか行っちゃうとか。付き合ってて、“海外に住むことになったよ”とか」とシチュエーションを想像しながら、「ええ～、そしたら一緒に行くかな?」と悩まし気。一方で、嫉妬深いというふかわは、「遠距離っていうことで、いろいろ割り切れる」と遠距離恋愛はアリだとしつつ、「まあ、ダメかもな。わかんないけど(笑)」と話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。