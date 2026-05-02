大阪に拠点を移すことを考えているお笑いタレント・明石家さんま。一方で、ファンの“思いがけない反応”とは――。

明石家さんま

「ゆくゆくは大阪に帰る」と語っていたさんまだったが…

4月18日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、自身のファンの話題に。大阪で収録するたびに、新大阪駅から東京に戻るさんまを、熱烈なファンたちが“お見送り”しており、「“さんちゃ～ん!”とか言うて。もうおばあちゃんやねん。孫がいてるとか、そういう流れになってきてね。よくぞ何十年もついてきてくれて……」と感謝。「そういうファンに囲まれながら、こうして50年。半世紀を芸能界で生き延びたっていう。これは誇れること」としみじみ振り返った。

また、過去に同番組で、「ゆくゆくは大阪に帰る」「大阪でマンションを借りたい」と将来の展望を語っていたさんま。関西のファンは喜んでいると思いきや、「こないだ、“帰って来んといてくださいよ”って。“俺らの月曜日の楽しみをどうしてくれまんの?”言うて……」と吐露。新大阪駅でさんまと会えることを楽しみにしているファンから、「帰って来ないで」と言われてしまい、「京都に借りるか……」と逡巡しつつ、「“自分の都合ばっかり考えんでください”と。俺にも都合あるからね!」と猛ツッコミしていた。