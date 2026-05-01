「あんなきれいに食べる人ははじめて見た」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、後輩芸人に“驚いた”出来事を語った――。

岡村隆史

「こんなきれいな食べ方する人は見たことない」

23日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「俺、はじめて令和ロマンの(松井)ケムリくんと仕事してん」と切り出した岡村。ロケでは、洋食屋で食事をしたが、「やっぱり、おぼっちゃまやねんな。ビックリしてんけど……」と話し、「右手にスプーン、左手にフォークを持って、きれいに食べよんねん。こんなきれいな食べ方する人は見たことないっていうぐらい」と感心。

思わず、「すごいな」と感嘆すると、ケムリに、「え? 当たり前じゃないですか?」と返されたといい、「そうですか……みたいな(笑)。すごかった。なんか、新しい世界の芸人さんの食べ方というか。あんなきれいに食べる人ははじめて見たわと思って。すごかったよ」と“すごい”を連発。また、「車も運転せえへんかった。“僕、ペーパーなんで”って言って、1回もハンドル握らへんかったわ。ずっと助手席乗ってた」と先輩である岡村が終始運転していたことも明かした。

さらに、ビールも飲んでいたとぶっちゃけ、「新感覚の芸人さんやったわ。先輩がお酒飲まへんかっても。“俺は運転があるから”って言ったら、“いただきます! ”って普通に飲んで。飲むんや、ホンマにっていう(笑)」と苦笑い。一方で、「ちゃんと賢いから。“こうしたほうがええねや”っていう感じで、すごい対応できる人なんやなって。賢いねんな、この人はと思って」とケムリの立ち振る舞いを称賛し、「こういう人たちがいるねんな～」としみじみつぶやいていた。