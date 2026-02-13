フェリシモは2月12日より、TVアニメ『薬屋のひとりごと』のオリジナルコラボアイテムを、同社特設サイトにて販売している。

TVアニメ「薬屋のひとりごと」とコラボした今回は、猫猫と壬氏を感じられるお薬ポーチやハンカチなど雑貨3点に加え、“猫化”猫猫のイラストがかわいい猫部コラボのチャリティーグッズも登場。2026年はTVアニメ第3期と劇場版の公開も予定されている話題の本作といっしょに、雑貨やTシャツなど、実用的で誰もが楽しめるラインナップとなっている。

処方箋袋が片づいて見つけやすい せり上がりお薬箱ポーチ



フェリシモ×「薬屋のひとりごと」処方箋袋が片づいて見つけやすい せり上がりお薬箱ポーチ

ガバッと開くと、収納スペースがせり上がる仕様が大好評のお薬箱ポーチに、「薬屋のひとりごと」の世界観を彩る花々のデザインが登場。すっきり整頓できる3層構造やメッシュポケットで中身が見やすく、サイズや形状がさまざまなお薬はもちろん、処方箋袋も丸ごと収納することができる。ラインアップは、「青い薔薇」「カタバミ」「シャクナゲ」の3種類。家族ごとに使い分けたり、手芸道具やコスメ類などの収納に使用するのもおすすめ。価格は、3,740円/月1個。

イメージフレーバーティー



猫猫と壬氏ふたりをイメージした美麗なフレーバーティー。作中のエピソードがよみがえる華やかなデザイン缶で、すべてのデザインに猫猫をイメージしたカタバミの意匠入りなのもポイント。フレーバーは、「蓮(ロータス)」「桃(ピーチ)」「茘枝(ライチ)」の3種類。価格は、ティーバッグ17袋入りで2,750円/月1セット。

猫猫と壬氏のジャカード織りハンカチ



猫猫と壬氏、物語にまつわるお花などのモチーフをシルエットで表現したハンカチ。約24×24cmというちょうどよいサイズと厚みでたたみやすく、吸水性のよい綿100%の生地を採用。3色の糸を織り上げる、ジャカード織り特有の仕様により、表と裏が反転したような色柄となっている。デザインは、「猫猫」「猫猫(園遊会)」「猫猫・壬氏」「猫猫・壬氏(月精)」の4種類。価格は1,320円/月1枚。

地域猫チャリティーTシャツ&クリアファイルセット2026



地域猫活動を応援するチャリティー企画として、毎年2月22日(猫の日)を記念して発売される22組の猫好きクリエイターによるアートTシャツ、クリアファイルセットに、TVアニメ「薬屋のひとりごと」コラボデザインが初登場。今回のチャリティーのために描きおこされたのは“猫化”した猫猫。地域猫が薬草採取をお手伝いしているキュートなデザインとなっている。

チャリティーTシャツの価格は3,300円/1枚で、うち500円が「フェリシモの猫基金」として運用される。クリアファイルセットの価格は703円/同柄2枚入りで、うち100円が「フェリシモの猫基金」として運用される。

※画像はイメージです。

※基金部分は非課税。

※「猫部®」はフェリシモの登録商標です。

(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会