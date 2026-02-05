タレントで俳優の森香澄が、4日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)に出演。フリー転身後の収入について語った。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

4日の放送には、森に加えて岡田紗佳と“おひなさま”こと長浜広奈が登場。3人がエプロン姿で、「必ずレシピ通りに作る」というルール付きの料理企画に挑戦する。煮込みハンバーグを作ることになった3人は、「玉ねぎ1つを涙が出るほど笑った出来事を話しながらみじん切りにする」といったお題が設定されたレシピに沿って、料理をすることに。

「タネを小判型にしながら最近のお金事情について話してもらう」というレシピでは、森が、「投資です。元々会社員だったじゃないですか。そんなに稼いでなくて。今ありがたいことにちょっと稼がせてもらってますけど、今だけかもしれないと思ってきて」と話す。

岡田から「ちなみに何倍くらいになりましたかね?」と、テレビ東京時代の給料との比較を聞かれると、「元が低すぎる。低すぎるっていうのもちょっとあれだけど……」と返しつつ、「世の中が思っているよりは本当にもらってない。何倍かは言えないけど……10倍は超えましたよ」と明かした。