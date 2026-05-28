“カンヌ帰り”の千鳥・大悟が、きょう28日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)の「ゴチになります!27」に参戦する。過去2回のゴチでは、まさかの2戦連続ビリで自腹。今回も「正直、自信はない」と言い切る。

  • 千鳥・大悟

    千鳥・大悟

佐野勇斗、開始前から自信満々の強気発言

大悟は、食材探しロケに「ダイゴチャンマン」として体当たりで参加しているものの、「食材探しのロケでもらったお金は、ゴチでビリになって全部回収されているねん」と嘆き節。今回は何としても自腹を回避したいところだ。

一方、前回のゴチで最下位となった白石麻衣は、ショックのあまり「うそやん!」と謎の関西弁を口にし、現在自腹レース5位に転落。今回こそ“うそやん!”を回避できるのか。そして、いまだ負けなしの佐野勇斗は、開始前から自信満々の強気発言を見せる。

ゴチバトルの舞台は、東京・西麻布のスペイン料理店「EX-nishiazabu」。独創性あふれるスペイン料理を前に、設定金額は1人1万8,000円。自腹額は7人で12万円前後となる。

大悟の“名言集クイズ”で本人照れ

今回のテーマは「おっさんに学ぼうゴチ」。悩みを持つ人へのアドバイスが深いことで知られる大悟が、これまでに残してきた名言を、穴あきクイズ形式でメンバーが予想する。

「○○している奴は頑張っていると思うよ。頑張っていないやつは○○もしない」など、大悟節あふれる名言の数々にメンバーは感嘆。しかし、当の大悟は「ワシはどんな顔していたらいいの?」と照れを見せる。

さらに、ある名言をめぐって倉科カナが「私も大悟さんに同じことを言われた気が…聞き覚えのあるセリフ」と反応し、大悟に“名言使い回し疑惑”が浮上する場面も。倉科と白石は、それぞれの悩みを大悟に相談するが、果たして大悟はどんな言葉をかけるのか。

“カンヌ帰り”の裏話も

先日“カンヌデビュー”を果たした大悟にも、メンバーは興味津々。カンヌの感想を聞かれると、大悟は「行った人間にしか分からないものがある」と笑みをこぼす。

番組では、カンヌでの出来事や映画撮影時の秘話も明かされる。大悟がカンヌで出会った超大物とのエピソードや、カンヌ滞在中になぜかSPの警護がついたという話に、佐野も「すごい…」と驚く。

また、全員でスペシャルメニューをかけて、大悟が昔飲み会でよくやっていたという懐かしの「たけのこニョッキ」ゲームに挑戦。しかし、そもそもの掛け声である「ニョッキ」が言えないメンバーが続出し、ルールがあやふやだった岡村隆史も、ゲームをするうちに「これ楽しい! ずっとやっていたい」と大盛り上がりとなる。

【編集部MEMO】
「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（5月28日放送前時点）
第1位：佐野勇斗　 3万　240円
第2位：岡村隆史　 5万3,650円
第3位：せいや　　25万4,200円
第4位：倉科カナ　37万7,100円
第5位：白石麻衣　37万9,100円
第6位：増田貴久　39万　450円

(C)フジテレビ

2戦連続ゴチ自腹の千鳥・大悟、3度目も「自信はない」 名言使いまわし疑惑も
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