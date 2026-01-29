タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が28日に放送された。

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

28日の放送には、山添寛(相席スタート)と谷岡美沙紀も登場し、“イケイケ女子”の実態を学ぶ「女子会ウォッチング」を実施。今回のぞき見するのは森とほぼ同年代のイケイケ女子たちの飲み会。そこでディレクターが見つけた新発見をクイズで出題する。

女子会で出た“結婚観”について、森は「最初は、優しい人・イケメンとかあったかもしれないけど、お付き合いして何か原因があって別れるわけじゃないですか。そうすると○○をしない人みたいな……」と話す。

さらに、「これが嫌だったから別れたってことは、私はこういう人とはうまくいかないんだってなって、自分とうまくいく人の情報がくっきりしていく」と相性の良さを重要視していることを明かした。

また、“フェチ”について「お酒強くない人フェチ」と回答した森。「『飲めないんですよね』と言って、ソフトドリンクとか頼んだ瞬間に、“いい!”ってなる」と目を輝かせる。

これを聞いた山添が「森さんのタイプって、さらば青春の光の森田さんやったんや」と名前を挙げるも、森は「違う!」と否定。付き合う条件について聞かれると、「具体的には言えないですけど、感情を使う仕事をしてると、自分の私生活じゃない感情が入ってきて、こっちプライベート関係ないからってなっちゃいますね」と、含みのある返答をし、山添から「役者となんかあった?」とツッコまれていた。