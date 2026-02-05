タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が4日に放送された。

長浜広奈

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

4日の放送には、森に加えて岡田紗佳と“おひなさま”こと長浜広奈が登場。3人がエプロン姿で、「必ずレシピ通りに作る」というルール付きの料理企画に挑戦する。

煮込みハンバーグを作ることになった3人は、「玉ねぎ1つを涙が出るほど笑った出来事を話しながらみじん切りにする」といったお題が設定されたレシピに沿って、料理をすることに。

「タネを小判型にしながら最近のお金事情について話してもらう」というレシピでは、現役高校生の長浜が、「バイトのシフトを入れないから、(前は)あんまり稼げてなかったんですよね」と芸能活動前のエピソードを披露。しかし、最近は違うようで「芸能活動を始めたら、すごいお金を稼いでしまったんですよ! 結構稼いでしまって。ケチで本当に何も使わないんです」と収入事情を明かした。

また、「30代になったらしたいこと」を聞かれた長浜は、「結婚は27歳くらいにして。あ子どもが欲しいです」と回答。これに森は「私もそう言ってた。25歳で結婚して、27歳で子どもを産んで。32歳はもう2人くらい産んでいて……という予定だったよ」と共感する。

さらに、「どういう人と結婚したい?」と聞かれると、長浜は「優しくて、おもしろい人。年収2000万くらい」と無邪気に答えていた。