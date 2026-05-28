『あのちゃんねる』6.15で番組終了　あの降板宣言から5日で発表

テレビ朝日系バラエティ番組『あのちゃんねる』が、6月15日の放送で終了することが28日、発表された。

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5月18日の『あのちゃんねる』で、あのが「嫌いな芸能人」を告白させる企画を放送。ここで鈴木紗理奈の名前を挙げると本人がInstagramで不快感を示し、番組側は23日、「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

これを受け、あのは自身のX(Twitter)で23日、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言。テレビ朝日の西新社長は26日の定例会見で、今後の編成について、「関係各所と調整中」と説明していたが、番組ホームページで28日、「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日(月)の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と伝えた。

『あのちゃんねる』は、2020年10月にテレビ朝日の深夜バラエティゾーン『バラバラ大作戦』の1期生としてスタート。2021年秋に一度終了した後、CSやテレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』などに舞台を移し、2024年秋に地上波レギュラーとして異例の再スタートを果たしていた。