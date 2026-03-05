反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演で、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」のフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00～ ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)の第8話が、4日に放送された。

ゲスト出演した水野美紀のアクションが見られた贅沢な物語の分析とともに、俳優・反町隆史の魅力まで、考察してみたい。

反町隆史

【第8話あらすじ】ついに、No.12のビデオテープが…!

マチルダこと宮下未散(木竜麻生)の殺害を依頼した「トレンディさん」こと望月は、映画研究部のNo.12のビデオテープを探していたようだ。そのテープには「黒江の婆さん」の家で撮った決闘シーンが映っているという。吉井雄太(反町)たちは、黒江の婆さんの孫であり映研の4人目の部員である黒江恵子の記憶をたどる。

決闘シーンの撮影場所を探していた3人に、マチルダは黒江の家を提案する。気が進まない3人だが、婆さんは一同を家に招き入れる。ピアノが弾ける恵子は映画の音楽を担当することになった上、出演もすることに。しかし数日後、黒江の家は全焼し、婆さんは亡くなった。その後、恵子は親戚に引き取られて転校していったのだった。

手分けして恵子を探そうと話す雄太に、藤巻肇(大森)と菊原紀介(津田)は家に帰って家族と向き合うよう諭す。久々に帰宅した雄太は、妻の絵美(野波麻帆)や娘の綾(三浦舞華)のために懸命に家事をする。

大みそかに西野白馬(福本莉子)が働くカフェに集まった3人は、マチルダが消えた37年前の大みそかに思いを馳せる。最後にマチルダと高台で会った後、夜に部室に行った3人は、映研のプレートの裏にマチルダが描いたイラストと「上を向いてガンバレ!」というメッセージを見つけたのだった。

年が明けたある日、白馬は恵子の情報を調べ上げていた。それを聞いた雄太たちはついに彼女に会いに行くことに。最初は3人を忘れていた黒江恵子(水野美紀)だったが、カンフーの動きをしているうちに記憶が蘇ってくる。そして、恵子がNo.12のビデオテープをこっそりマチルダに渡したことも。

映研プレート裏の「上を向いてガンバレ!」が何かの書き置きじゃなないかと推測した雄太は、元映研部室の天井を見上げる。そこには天井裏が。そして雄太が発見した紙袋には、No.12のビデオテープが入っていた。

観たいものがてんこ盛りだった贅沢な第8話

なんとも盛りだくさんな第8話だった。まず1988年という時代から見れば、当時は確かに「地上げ屋」という存在が問題視されていた。いわば、地主や借地、借地人と交渉して土地の売買契約や物件の立ち退き契約をする業者たちの通称であり、当時はバブルの時代で地価が高騰し続けていたこともあって、これがとにかくお金になった。ゆえに脅迫や暴力、嫌がらせで無理に立ち退かせる業者もおり、劇中にあったようにトラックで玄関に突っ込むというようなトンデモな手法すらも実際にあった。

こうした時代背景に加え、水野演じる恵子の職歴がすごい。ポルトガルのインディーズの歌手となり、引退後ニューヨークへ。作曲家となったが、次にイタリアで家具職人となり、その後は日本で落語家に。そして、群馬の山奥で害獣駆除をしながら自給自足の生活をしていた。肇が「ひとりの人生じゃないだろ」と視聴者目線でツッコんでいたが、意外とこの時代ならあり得る話だ。

この頃は、「一つの職業をコツコツやる」という価値観もいいが、「自由に自分の好きな仕事をその都度やる」という「フリーアルバイター」が最先端の働き方(?)などと喧伝され(後の時代では契約社員が最先端などと言われたりもした)、さまざまな職業を転々とする人たちが多い時代でもあった。ただ恵子のすごいところは、そのすべての職業で「将来を有望された」点であり、中学生時代もピアノの作曲、カンフーのアクションなどをなんなくこなすという、天才肌なところがあった。

あり得ないと思うかもしれない。そこは、肇の言う通り「ひとりの人生じゃないだろう」とツッコむところだ。テレビを見てツッコむ。雄太や肇、紀介の世代はテレビ黄金期であり、テレビなんて、いい意味で「真面目に」観るものではなく、「ツッコミながら」観るものであった。

上岡龍太郎も過去に番組で、「テレビだけがメディアじゃない。つまり、テレビだけが正しいわけじゃない。少数の意見のクレームで萎縮してしまうと、大多数のテレビが面白いと思う層を無視するわけで、その層にウケる番組を作れば面白くなるが、クレームを言う人の言葉を聞いていたらどんどん縮小する」と語っていた。肇のツッコミは、今の時代のアンチテーゼにも映った。

あと何といっても、水野美紀のカンフー、アクションが見られたのもうれしかった。これぞ、まさにゲスト出演。水野の殺陣のうまさに驚がくしたのは映画『千里眼』(2000年)。その後アクション女優のイメージが定着したが、筆者としては当時、志穂美悦子以来と興奮した記憶がある。

そもそもテレビというのは、視聴者が観たいものを見せていくおもちゃ箱みたいな存在だったはずだ。80年代の地上げ屋、ツッコミどころ満載のストーリー展開、そして水野美紀のアクションと、こんな贅沢な時間はなかった。コンプライアンスの厳しい時代の中で、その範囲内での黄金期のテレビへのオマージュ。そんなふうに楽しめた第8話だった。