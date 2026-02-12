反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演で、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」のフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00～ ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)の第5話が、11日に放送された。

今回は冒頭部分にあったオカルト的な妄想エピソードと後半の白馬の弁舌から、1988年当時のオカルト事情と、すべての世代を通しての“勝ち組”、“負け組”について考えてみる。

【第5話あらすじ】謎の秘密結社・ジュピターの正体とは

贈賄の容疑で起訴されている吉井雄太(反町)は、公判に向けての会議に臨む。弁護士は雄太に2つのプランを提案。プランAは無罪を主張し徹底的に争うというもの、プランBは容疑の一部を認めて執行猶予を狙い、早期に裁判を終わらせるというものだ。思わぬ提案に戸惑う雄太。

マチルダこと宮下未散(木竜麻生)の失踪について調べている雄太、藤巻肇(大森)、菊原紀介(津田)は、当時、映画研究部の部室にしていた「ビデオジュピター」の店主に前科があったという情報を得る。警察署に来て店主について調べるよう迫る3人に、鶴見巡査(濱尾ノリタカ)はうんざり。

西野白馬(福本莉子)が働くカフェで、3人は店主についての記憶をたどる。中学時代、店内でレンタルビデオを物色していた3人に店主が声をかけ、学校には内緒で部室として使用することを申し出てくれた。3人の中では「親切な兄ちゃん」だったが、彼の目的はマチルダだったのかもしれない。肇と紀介は裁判で大変そうな雄太を気にかけ、2人で店主について調べることに。

雄太は妻の絵美(野波麻帆)から改めて離婚を持ちかけられる。自分の資産や仕事を守るためにも離婚したいという絵美の話を聞き、弁護士が提案したプランBを検討する雄太。有罪になるが、裁判を早く終わらせて元の生活に戻ったほうが賢いのかもしれない…。

そんな中、店主の名前や犯罪歴が判明する。それを聞いた雄太の頭の中には奇妙な記憶が蘇ってくる。「ビデオジュピター」が謎の秘密結社であり、それを見た中学時代の雄太は光線銃で撃たれ失神。捕らえられたところをマチルダに救われたというものだ。

そしてある日、いつも通りカフェで3人と白馬で過ごしていたところ、非番の鶴見巡査がやって来る。実は彼はこのカフェの常連で、白馬から協力を頼まれていたのだ。鶴見巡査によると「ビデオジュピター」の店主は現在、「ジュピターの家」という謎の組織を営んでおり、タイのバンコクで暮らしているという。そして日本支部も。

その日、店主が帰国していることを知った3人と白馬は、日本支部へ。実は店主(生瀬勝久)は、起業家や金持ちたちを集めて、さまざまな遊びに興じる組織を運営していた。マチルダについては「近づいてはいけない女」という謎の言葉だけ。詳細は明かさなかった。

そしてある夜、白馬の後をつける謎の影が。一方、肇は中学時代に撮影したビデオに何かを発見する。そしてそこへ、雄太が訪れ…?

サブカル面から見た、1980年代のオカルト事情

第5話の冒頭、恒例となった妄想シーンの主人公は雄太。テーマはオカルト、そして悪の秘密結社だった。中学時代の雄太(大角英夫)は、ある夜、「ビデオジュピター」へと向かう謎の行列を目撃する。その先頭には同店の店主(藤田真澄)、そしてマチルダの姿もあった。雄太は店内に忍び込むが、物音を立て気づかれてしまう。光線銃で撃たれ失神した雄太は拘束されるが、そこへマチルダが現れ、逃がしてくれる──という内容である。

この妄想が示しているのは、単なる少年時代の空想ではない。日本のオカルト文化は、1970年代と1990年代に大きなブームを迎えたが、3人が中学時代を過ごした1980年代も、サブカルチャーの文脈で見れば、極めて特異な時代だった。雑誌の投稿欄などでは、「前世で光の戦士だった記憶がある人募集」といった呼びかけが相次ぎ、これは後に「戦士症候群」と呼ばれる現象として語られるようになる。

このムーブメントは、漫画家・日渡早紀氏による名作コミック『ぼくの地球を守って』を生み出すほどの熱量と勢いを持っていた。さらに当時は、雑誌『ムー』(学研)や『トワイライトゾーン』(ワールドフォトプレス)といったオカルト雑誌の全盛期でもあり、数多くの陰謀論が流通していた。同時に、オウム真理教をはじめとする新興宗教が注目を集めた時代でもある。

また、夢枕獏氏による小説『陰陽師』シリーズ、故・荻野真さんによるコミック『孔雀王』の大ヒットによって、陰陽道や密教といった要素が一般層にまで浸透した時代でもあった。1980年代とは、現実の社会が比較的安定していたがゆえに、人々が安全な距離感で「非現実」に熱狂できた、極めて特異な文化環境だったと言える。

その文脈で見れば、中学時代の雄太の記憶が、オカルトや秘密結社の妄想によって塗り替えられているのは、極めて自然な流れだろう。これは単なるノスタルジーではなく、「時代が生んだ集合幻想」が、現在の彼の内面で再生産されている姿なのだ。