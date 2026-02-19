反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演で、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」のフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00～ ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)の第6話が、18日に放送された。

今回のハイライトは、なんと言っても大森vs近藤芳正のシーンから見えたベテラン俳優の魅力。そしてキョンシーの仕草や『バタリアン』といった言葉も飛び出したため、サブタイトル「怪奇!毒ガス工場のゾンビ」にある「ゾンビ」のうんちくについても触れてみる。

【第6話あらすじ】ランボーを暴行した犯人とは…?

吉井雄太(反町)は妻の絵美(野波麻帆)から離婚届を突きつけられ、藤巻肇(大森)のアパートに転がり込む。肇は小野寺さつき(中越典子)から仕事を持ちかけられるが、それは建設会社の会長・石渡秀信(近藤芳正)がポケットマネーで制作する自伝映画だった。嫌味を言いながらも引き受ける肇。

マチルダこと宮下未散(木竜麻生)の失踪について調べる中、肇は当時の映像の中に怪しげな人物(野仲イサオ)を発見する。当時の雄太たちは、その男を「ランボー」と呼んでいた。

西野白馬(福本莉子)が働くカフェで、雄太、肇、菊原紀介(津田)はランボーの思い出を語る。中学時代、映画のロケ地を探していた3人は化学工場に忍び込む。そこへ突如現れたランボーは雄太の首根っこをつかむ。慌てて逃げ出す3人だったが、初老とは思えないスピードで追いかけてくるランボー。肇は足を踏み外して転び、脱臼してしまう。ランボーは肇の脱臼を処置し「先生を連れて来い」と一喝する。…それがランボーと3人の出会いだった。

不気味で得体の知れない存在だったランボーは、町でトラブルが起きると現れて無言で鎮めていた。3人はランボーについて調べることに。一方、肇は石渡の映画の脚本を書き上げるが、脚本を読んだ石渡は気に入らず、自らの武勇伝を語り出す。じっと耐える肇。

そんな中、1988年にランボーとともに工場で働いていた男が見つかった。当時の名簿を見た紀介は、ランボーとマチルダが同じアパートに住んでいたことを発見する。いよいよ怪しいと思っていた矢先、肇は、ランボーが暴行を受け、血まみれで倒れていた過去の事件を妹から聞く。鶴見巡査(濱尾ノリタカ)に調査してもらったところ、暴行した相手は、竿竹売りの鳥飼久雄(村上航)。そんなある夜、夜に雄太ら4人を見張っていた男の姿が…。追いかけるも取り逃してしまう。

『バタリアン』は走るゾンビの元祖

ランボーはマチルダにつきまとっていたのではなかった──。ランボーは復員兵。その戦友の妹がマチルダであり、マチルダを気にかけて、よく側にいたのだ。今回の冒頭のシーンでは、マチルダが工場から逃げ出し、それを追っていたのが、包帯をぐるぐる巻きにしたゾンビ(?)のような姿をしたランボーという妄想だったのだが、それらが次々と明らかになる事実で、正史に塗り替えられていくのは、もはやお約束展開となっている。

劇中では、それらすべてが80年代に流行した映画などのオマージュで形成されているが、第6話は、ランボーの設定が映画『ランボー』をほぼなぞっているのをはじめ、特に情報量が多かった。多くの映画タイトルが飛び出したが、サブタイトルに合わせ、ゾンビに重点を置いて語ってみる。

まず最初のシーンで、中学時代の肇(青木奏)が両手を前に突き出してぴょんぴょん跳んでいるのは、映画『霊幻道士』などでおなじみの、キョンシー。キョンシーはいわば、中国のゾンビとも言える存在で、日本では『霊幻道士』が1986年に公開され、大ブームに。その後、次々と続編が作られていった。ちなみに、現在の「ゾンビ」映画のフォーマットを作ったのは、いわずと知れた、ジョージ・A・ロメロ監督の『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』(1968年)だ。

実は、さらにその原型がある。それが、1954年に刊行されたリチャード・マシスンのホラー小説『地球最後の男』(2007年にも映画化され『アイ・アム・レジェンド』の名で知られる)。リチャード・マシスンは、スティーブン・スピルバーグの出世作『激突!』の原作でも知られるホラー小説界の神様的存在で、実は『地球最後の男』はゾンビではなく、吸血鬼もの。

これまでの吸血鬼作品は、吸血鬼1人に多くの人々が襲われる展開が基本だったのだが、リチャード・マシスンは逆転の発想で、周囲が吸血鬼だらけで人間は1人、というスタイルを作り出した。世界中の人間が吸血鬼なので、これが世界崩壊＝黙示録的な意味合いが生まれ、これも定番に。これらのスタイルを踏襲し、吸血鬼をゾンビに置き換えたのが、ジョージ・A・ロメロであり、以後それがゾンビ映画のフォーマットとなる。ちなみに、ゾンビに噛まれると噛まれた人もゾンビになるというのは、原型に吸血鬼があった名残りだ。

ところで、ここ昨今のゾンビはヨロヨロ歩くだけでなく、走るものも多い。その元祖といえるのが、ドラマでもその名前が飛び出した『バタリアン』(1985年)だった。さらに、ただ走るだけでなく、ゾンビ役に陸上選手を起用することで、とてつもなく速く走るゾンビを魅せたのが、ダニー・ボイル監督の『28日後…』(2002年)。この走るゾンビをホラー映画ファン以外にも広げた立役者が、ロメロ監督の映画『ゾンビ』(1978年)をリメイクした、『ドーン・オブ・ザ・デッド』(2004年)と言われている。