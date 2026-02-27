人と暮らすワンちゃんは、実にさまざまな方法で思いを届けてくれます。今回話題になっているのは、その“伝える力”に心を掴まれちゃう、こんなワンシーンです。

キュンキュンないてるから行ってみたら….

(@urichan_krより引用)

Instagramに投稿したのはキム・ウリ(@urichan_kr)さん。そこには1歳の愛犬・ウリちゃん(女の子)との愛らしいやりとりが映し出されていました。

「ママー! こっちきてー!」……という声が聞こえてきそうなほど、一生懸命に飼い主さんを呼ぶウリちゃん。

「なに? どうしたの?」とついていくと、ウリちゃんは机の上をじっと見上げ、足をタンッと鳴らしながらアピール。さらに視線を送り、「クン」と小さく鳴いてみせます。

「とってよ!」

「遊びたい」

「届かない」



言葉はなくても、その気持ちがはっきりと伝わってきますよね。視線の先にあったのは、充電中のおもちゃ。なかなか取ってもらえないからか、「ワフッ」と少しだけ不満げな声も。

飼い主さんが「今は充電中だからね」と伝えると、ウリちゃんは「クゥン」と鳴きながら訴え続けます。

自分の気持ちをとっても上手に伝えるウリちゃんと、それをきちんと受け止めて返事をする飼い主さん。ふたりの可愛らしいコミュニケーションにキュンとさせられちゃいますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数164万回以上、4.2万件のいいねを記録(2月26日時点)。「かわいすぎんだが」「ママさんとしっかりお話している姿は賢いですね」「伝え方上手 お利口さん」「人間が思ってる以上に賢くて可愛いですよね」「知性高すぎて可愛い」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を魅了したウリちゃんについて、投稿主さんにさらに詳しい話をお聞きしてみました。

── ウリちゃんは、いつもこのように意思表示してくれるのでしょうか?

普段もこのように意思表示してきます。ソファの下におもちゃが入ってとれないときやウリのご飯の準備中、パパがゴミ出し行っていなくなってしまったときなどです(笑)

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段は吠えない子なので、声を出してるとなにかあるんだなってわかりやすいです。性格は警戒心が強く、主張強めガールですが(笑)、基本的には静かで良い子です。

いつも素直に思いを表してくれるというウリちゃん。ウリちゃんがのびのびと想いを伝えられるのは、たっぷりの愛情に包まれているからこそなのでしょうね♪