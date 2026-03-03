人間もほかの動物も、みんなが大好きな“ごはん”の時間。いつものメニューに、ちょっと変わったものを混ぜたらどんな反応になるのか……??

長崎県西海市の動物園・長崎バイオパークのYouTubeチャンネルが投稿した動画が、注目を浴びています。

今回動物たちにあげるのは、白菜と大根。デグーは白菜の葉をどんどん食べ進め、大根はちょっぴり齧る結果に。モルモットは白菜への食いつきがすごいっ……!!

その後もさまざまな動物たちに白菜と大根を差し出していくと、だいたいは白菜が人気に。動かないイメージの強いナマケモノも、白菜は見事に食べ進めています。

本題のワンちゃんたちは、一体どんな反応を示すのか……? ちなみに画面の端では、なぜかダンスを踊っていたスタッフさんが恥ずかしさのあまりノックアウトに。

真っ先に近寄ってきたさつきちゃんが食べるか??と思いきや、顔を背けて食べずにどこかへ。そこで、わずかに興味を示している柴犬・いなりくんのフードに白菜をわずかに混ぜてみることに。

はじめは白菜が混ざったエサをじーっと見つめていたものの、わずかに食べてくれる結果に!! 食べ慣れている子とそうでない子で差が出たものの、全体的に白菜は動物たちからの人気を概ね得ていました。

長崎バイオパークのYouTubeチャンネルでは今回の動画のほかにも、ワンちゃんやモルモット、コツメカワウソなどさまざまな動物たちの癒される日常が盛りだくさん。気になる人はぜひ、その他の動画もチェックしてみては?