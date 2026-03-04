2026年3月の新作5品まとめ(3月3日発売予定)

本記事ではミニストップで3月3日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、プリンやフルーツショートなどのスイーツをはじめ、さっぱり楽しめる麺や海鮮メニューなど、春先にぴったりな新商品が登場しています。

ミニストップ2026年3月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。

「冷しぶっかけそば(ラー油)」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「冷しぶっかけそば(ラー油)」(429.84円)は、あげ玉とラー油、きざみ海苔、白ごまをトッピングで楽しむ、冷やしぶっかけそばです。

「冷しぶっかけとろろそば」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

長芋に大和芋をブレンドした国産とろろを使用し、皮ごとすりおろすことで、風味よく仕上げた「冷しぶっかけとろろそば」(464.40円)は、つるみとのど越しのよい三割そばを使用しています。

「2種の海鮮サラダ巻」(516.24円)

価格 : 516.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

2種類の海鮮具材(サーモン・甘えび)を使用した彩り豊かなサラダ巻のセット「2種の海鮮サラダ巻」(516.24円)は、海鮮の旨みとグリーンリーフのさっぱりとした味わいが楽しめます。

「コクたまプリン」(194.40円)

価格 : 194.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

卵をたっぷり使用し、コクのある味わいとなめらかな食感に仕上げた「コクたまプリン」(194.40円)は、卵本来の味を楽しめます。

「カップdeフルーツショート」(375.84円)

価格 : 375.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

大きなカップに旬のフルーツを詰め込んだスイーツ「カップdeフルーツショート」(375.84円)は、バニラを使用したミルクムースにスポンジを仕込み、イチゴソースと北海道産純生入りクリームを重ね、白桃と不知火(柑橘)をトッピングしています。

まとめ

3月3日発売の新商品は、さっぱりとした冷やし麺メニュー「ラー油そば」「とろろそば」や、彩り豊かな「海鮮サラダ巻」、旬のフルーツを使用した「フルーツショート」や定番スイーツの「プリン」など、軽やかな味わい、彩りで春の気配を感じるメニューがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

