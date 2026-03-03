2026年3月の新商品5品まとめ(3月3日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2026年3月の新商品まとめ

    ローソン2026年3月の新商品まとめ

【3月3日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【3月3日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
ローソン、国連「国際女性デー」に合わせて鉄分を摂取できる商品のクーポンを配布 – 生理用品の値引きも
ローソン、りんごとチーズミートの「三角パイ」を発売
いちごミルクまで“ブルー”に!? ローソン「しあわせを呼ぶ青いフェア」全10品を食べてみた
「三陸常磐食べようフェア2026」セブン、ファミマ、ローソン、ヨーカドー、デニーズ、魚屋路、Oisixがコラボ商品を発売
ローソン「三陸常磐 食べようフェア2026」開催 - 三陸産海産物を使用したおにぎりやサラダなど6品登場
災害時、コンビニが地域支援の拠点になる　ローソンとKDDIが災害支援店舗の1号店
【2月24日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【2月24日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【ローソン×JALグループ】コンソメスープ味のからあげクンやLチキなど客室乗務員が監修した全12品を発売
ローソン×JALの異業種コラボ!? CAさんが考案したご当地「プレミアムロールケーキ」発売へ
関連画像をもっと見る

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「大盛トマトガーリック」(697円)

  • 「大盛トマトガーリック」(697円)

    「大盛トマトガーリック」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 743kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

にんにくをきかせたトマトソースとごろごろジューシーなミートボールが魅力の「大盛トマトガーリック」が登場です。パンチの効いたにんにくの香りが食欲をそそるトマトソースに、食べ応えのあるミートボールを合わせたこちら。ボリューム満点で、お腹いっぱいパスタを堪能したい時にぴったりな一品になっています。

「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」(626円)

  • 「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」(626円)

    「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」(626円)

価格 : 626円
エネルギー : 733kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きな鶏唐揚に黒胡椒とにんにくの効いた濃厚だれをかけた、ごはんの進む「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」が登場。ジューシーな唐揚げにパンチの効いたタレがよく絡み、一口食べれば食欲が止まらない味わいに仕上げた一品。ガッツリ食べたい時に最適な、満足感のあるお弁当です。

「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」(397円)

  • 「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」(397円)

    「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」(397円)

価格 : 397円
エネルギー : 252kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※北海道地域では商品仕様と栄養成分が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ソフトフランスパンに、トマト、レタス、オニオンマリネなどの野菜と生ハムをトッピングした「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」が登場。バジルソースとマスカルポーネを合わせることで、コク深く爽やかな味わいに仕上げた具だくさんなカフェ風ロールサンドです。ランチや軽食に、彩り豊かな一品を楽しんでみてはいかがでしょうか?

「てりたまご鶏竜田揚げバーガー」(462円)

  • 「てりたまご鶏竜田揚げバーガー」(462円)

    「てりたまご鶏竜田揚げバーガー」(462円)

価格 : 462円
エネルギー : 504kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

照焼ソース味の鶏竜田揚げにたまごとチーズをトッピングした「てりたまご鶏竜田揚げバーガー」が登場。ジューシーに揚げた鶏竜田と甘辛いソースに、まろやかなたまごとコクのあるチーズが絶妙にマッチします。ボリュームたっぷりで、しっかりとお腹を満たしてくれるハンバーガーに仕上がっています。

「からあげクン レモン味」(278円)

  • 「からあげクン レモン味」(278円)

    「からあげクン レモン味」(278円)

価格 : 278円
エネルギー : 247kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※熱量は参照値とのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国産のレモンを使用した、さっぱり仕立ての「からあげクン レモン味」が登場です。レモンの爽やかな酸味と香りが鶏肉の旨みを引き立て、ついつい手が伸びる飽きのこない美味しさが魅力のこちら。小腹が空いた時やおやつ、おつまみにもぴったりな一品になっています。

まとめ

3月3日発売の新商品は、「大盛トマトガーリック」や「おかズドン! 黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当」、「からあげクン レモン味」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

【3月3日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【3月3日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
ローソン、国連「国際女性デー」に合わせて鉄分を摂取できる商品のクーポンを配布 – 生理用品の値引きも
ローソン、りんごとチーズミートの「三角パイ」を発売
いちごミルクまで“ブルー”に!? ローソン「しあわせを呼ぶ青いフェア」全10品を食べてみた
「三陸常磐食べようフェア2026」セブン、ファミマ、ローソン、ヨーカドー、デニーズ、魚屋路、Oisixがコラボ商品を発売
ローソン「三陸常磐 食べようフェア2026」開催 - 三陸産海産物を使用したおにぎりやサラダなど6品登場
災害時、コンビニが地域支援の拠点になる　ローソンとKDDIが災害支援店舗の1号店
【2月24日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【2月24日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【ローソン×JALグループ】コンソメスープ味のからあげクンやLチキなど客室乗務員が監修した全12品を発売
ローソン×JALの異業種コラボ!? CAさんが考案したご当地「プレミアムロールケーキ」発売へ
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら