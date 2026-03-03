ファミリーマートは3月3日、「裏グミの日」に向けて、限定グミの発売および、グミ2個購入でステッカーがもらえるキャンペーンを全国で開始する。

3月9日は「裏グミの日」

同社では例年9月3日の「グミの日」に合わせて、さまざまな新商品を展開してきたが、加速するグミ人気に合わせて3月9日も裏グミの日として、キャンペーンを実施する。ぷにとろ食感のグミ「グミだよ。」初の景品企画を実施するほか、昨年爆発的に人気を博した「忍者めし鋼 鋼のメンタル」の新フレーバーを発売する。

「グミだよ。」のぷっくりステッカーがもらえる

グミだよ。を2個同時に購入すると、限定のぷっくりステッカーがもらえるキャンペーンを実施する。グミの質感をイメージしたぷにっとした触り心地で、台紙のデザインにもこだわりが詰まっている。対象商品はグミだよ。クリームソーダ味、レモネード味、乳酸菌ドリンク味(各179円)。期間は3月3日AM10:00～3月16日まで。景品がなくなり次第終了となる。

「忍者めし鋼」に新フレーバー

鋼のようなハードな噛み心地が特長の「忍者めし鋼」シリーズに、新フレーバー「鋼のメンタルマンゴー味」(159円)が登場する。「鋼のメンタル」の名の通り、強心臓をイメージしたハート型グミ。数量限定のため、なくなり次第終了となる。