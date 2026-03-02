【2026年3月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、豚焼肉と唐揚げをトッピングしたボリューム満点なお弁当や、おつまみにぴったりなさっぱり食べられる焼鳥など、注目の商品が目白押しです!

2026年3月の新商品5品まとめ(3月3日〜3月9日)

「唐辛子マヨネーズで食べる 豚焼肉&唐揚げ」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

にんにくの風味がきいた豚焼肉に、唐揚げとペペロンチーノを唐辛子マヨネーズで味わえる仕立てです。

「直火炙りのゴロっと焼豚 チャーハン」(496円)

価格 : 496円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

ラードで炒めた玉子と葱のシンプルなチャーハンに、直火で炙ったチャーシューを盛り付けた一品です。

「味しみ卵とじロースかつ煮」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、関東、山梨県、長野県、静岡県

とんかつと玉ねぎを甘じょっぱい醤油ベースの割下で煮込み、卵でとじた味しみの良いロースかつ煮です。

「鶏むね肉の大葉焼鳥 梅だれ」(397円)

価格 : 397円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

クセがなく旨味のある鶏むね肉をジューシーに焼き上げ、大葉と梅だれの組み合わせでさっぱりと食べられる仕立てにした焼鳥です。

※3月4日以降順次発売

「ツナと大根おろしの和風パスタ」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県

ツナ、大根おろし、大葉、海苔を盛り付けた、醤油ベースの和風パスタです。

※3月4日以降順次発売

まとめ

ご飯とペペロンチーノの上に豚焼肉と唐揚げを贅沢にのせた「唐辛子マヨネーズで食べる 豚焼肉&唐揚げ」は、スタミナをつけたいランチタイムにぴったりなメニュー。ラードで具材を炒めた「直火炙りのゴロっと焼豚 チャーハン」や、醤油ベースの割下で煮込んだ「味しみ卵とじロースかつ煮」は、本格的な味わいを楽しめます。

そのほか、晩酌のお供にぴったりな「鶏むね肉の大葉焼鳥 梅だれ」や、和風仕立ての「ツナと大根おろしの和風パスタ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

