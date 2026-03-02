3月に入り、少しずつ暖かい日も増えてきました。この時期には、花粉症に悩む人も増加します。花粉症対策に効果的とされる食材としては、乳酸菌やビタミンD、食物繊維などがあります。いずれにせよ、バランスの取れた食事が大切と言えそうですね。

2026年3月の新商品5選まとめ(3月3日〜3月9日)

ファミリーマート2026年3月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。牛スープの旨みが味わえる盛岡風冷麺、三陸産わかめをトッピングした和風ペペロンチーノ、はちみつ+マスタードのソースをかけた唐揚げ、「ブラックサンダー」とコラボしたチョコクレープなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「だし香る みぞれチキンカツごはん」(585円)

価格 : 585円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

だしの豊かな香りが楽しめるチキンカツごはん。チキンカツを、かつおや昆布だしがきいた醤油ベースのタレで味わいます。

「牛スープの旨み盛岡風冷麺」(578円)

価格 : 578円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

牛スープの旨みが味わえる冷麺。コシの強さとしなやかさが特徴の専用麺に牛の旨みをきかせたスープを合わせ、チャーシュー、わかめ、もやし、きゅうり、キムチをのせました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「三陸産わかめの和風ペペロンチーノ」(498円)

価格 : 498円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

醤油と白だしをベースにオイスターソースで魚介のコクを加えた和風ペペロンチーノ。三陸産わかめ・ツナ・輪切り唐辛子・ブラックペッパーをトッピングしました。

「ハニーマスタードチキン」(448円)

価格 : 448円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

はちみつとマスタードを合わせたソースをかけた唐揚げ。はちみつのまろやかな甘さとマスタードの酸味がやみつきになる味わいです。

「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

衝撃ザクザク食感！大人気「ブラックサンダー」コラボフェア関連商品。もちもち食感のクレープ生地で、チョコホイップ、ザクザク食感のココアクランブルを包んだクレープです。

［数量限定］

なお、「ファミマ × ブラックサンダー」コラボ・アイテムはほかに、「ブラックサンダーメロンパン」(198円)、「大阪ブラックサンダー チョコクッキーサンド(キャラメル)」(268円)、「赤城 たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」(348円)など、シリーズ史上最多の全11種類を用意しています。

まとめ

3月3日発売の新商品は、かつおや昆布だしがきいた醤油ベースのタレで味わう「だし香る みぞれチキンカツごはん」、コシの強さとしなやかさが特徴の「牛スープの旨み盛岡風冷麺」、三陸産わかめなどをトッピングした「三陸産わかめの和風ペペロンチーノ」など、個性豊かなメニューが登場。

また、はちみつ+マスタードでやみつきになる味わいの「ハニーマスタードチキン」や、「ファミマ × ブラックサンダー」コラボの「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用