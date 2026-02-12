お笑いタレントの明石家さんまが7日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。バレンタインチョコの“大惨事”を打ち明けた。

明石家さんま

深田恭子を大絶賛「神様がちょっと与えすぎ」

「こないだ、深田恭子さんが『明石家電視台』の番組ゲストに来てくれて」と話しはじめたさんまは、「ありがたいのか、えらいめに遭ったというのか。久々だったんで、俺の好きなワインとバレンタインデーなんでチョコをいただいたんです」と回顧。キャビアを模した細かいチョコレートだったそうで、「とんでもなく高いやつで。ホンマにおいしい! おいしい! って言うてたんですよ」と新幹線の中で食べていたと明かした。

しかし、ふとした拍子に、容器ごと落としてしまったそうで、「細かいから一生懸命拾って。もったいないから」と話しつつ、「集まったと思って、座ったんですよ。そしたら、座席のほうにもいっぱい」と吐露。体温でチョコレートが溶けてしまい、「お尻がチョコレートの斑点に。溶けてシミになってブツブツになった」といい、「おしぼりもらって座席を拭いて」「女性の客室乗務員の方が、“大変! 水がいるかな?”とか言いながら。俺の尻を、一生懸命拭いてくれはって」と振り返った。

「深キョンのせいで、とんでもない目に遭いました(笑)。帰ってすぐ洗濯しました」とジョーク交じりにぼやいたさんま。一方で、深田について、「本当にかわいらしい。40何歳やったかな? 若い若い。スタイルはいいし、顔はかわいいし。なんか神様がちょっと与えすぎちゃうん? っていうぐらい」と大絶賛。「そんな人が、俺の好きなワインも調べてくれて。俺の好きな年数まで覚えててくれて」「そのチョコレートも、今年1番早くもらったバレンタインデーやねん」とうれしそうに話していた。

