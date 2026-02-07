明石家さんまが語ったのは、過去に叶えようとした“ささやかな夢”だった――今も引き出しに残るその道具が、消えずに残る思いを物語っている。

明石家さんま

「ピアスって開けないんですか?」に「よう聞いてくれた!」

1月31日に放送されたMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、番組アシスタントでモーニング娘。'26の弓桁朱琴に、「さんまさんってめちゃくちゃおしゃれな方じゃないですか。ピアスって開けないんですか?」と聞かれたさんま。すると、「よう聞いてくれた!」とうれしそうに返しながら、「だいぶ前に、タトゥーとピアスを入れようと思ったんですよ」と告白。ピアッサーも購入し、自分で開けようとしたが、「耳のここまで行ったんです。耳を冷やしてガチャンとやる手前で、ああ～痛い～アカン～言うて」と勇気が出なかったと打ち明けた。

ハンドメイドが好きなさんまは、「自分でもピアス作ったりしてるやんか。だから、やりたいねんけど」とピアス願望を吐露。一方で、タトゥーも周囲に止められたそうで、「“笑”っていう漢字を小っちゃく入れたかった」と叶わなかった夢を明かし、「耳も“笑”っていう小っちゃなピアスで。よう見たら、“笑”ってなってるピアスをしようと思ってたんです。勇気がなくって……」と悔しげ。「今でもちょっと、開けようかな? って一瞬よぎる。引き出しにピアッサー入ってますから」と諦めきれない様子だった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。