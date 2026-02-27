「寝不足の毎日」「俺は生で観なきゃ気が済まないタイプ」――ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを連日リアルタイムで追い続けていた明石家さんまが、「一番印象に残った」と熱弁したのは、金メダルの瞬間でも劇的な逆転でもなかった。21日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、そのシーンを興奮気味に語った。

明石家さんま

「寝不足の毎日」「俺は生で観なきゃ気が済まないタイプ」

「まあここに来て、寝不足の毎日で」「俺は生で観なきゃ気が済まないタイプなんで」と、同大会をリアルタイムで観戦している様子のさんま。続けて、「その中でも一番印象に残ってんのは、ワンちゃんが入ってきて……」と、クロスカントリー女子団体スプリントフリー予選で起こった“珍事”を回顧。コース内に現れた大型犬が選手と一緒に走り、そのままゴールしてしまうハプニングが起こったが、「俺、一瞬ホンマにオオカミや! 思ったから」と驚いたことを明かした。

さんまは、「山のほうからザーッと来て。狼みたいなハスキー犬みたいな顔やねん。人懐こい犬やった」と振り返りつつ、「ゴールした瞬間、(映像が)ストップになるやんか。ワンちゃんにもやってあげよってん。タイム出して。あれはおしゃれ」と中継カメラの粋な計らいを絶賛。「“ハプニングがありましたね”とか言って。選手がゴールして、プラス何秒とかとか出てるなか、ワンちゃんにも。あれを瞬時にやったっていうのがさすが。オリンピック公認のスタッフがやったことやねんけど」と称えた。

また、村上ショージが、「飼い主、怒られとんのちゃいますか? 探し出せー! 言うて」と心配すると、さんまも、「なんかハート型の首輪してて。住所と名前が書いてあるだろうから」と苦笑い。「ものすごい雪で遊んどったんやろうな。人が走ってる! って、うれしくて。遠くからバーッと走って来たんかな。じゃれようと思って」と想像しながら、「もうどんなすごい対決より、それが1番印象に残ってる」「ワンちゃんが今年のメインニュースになるんじゃないか」と熱弁していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。