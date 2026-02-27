おやつカンパニーは、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている「ブタメン」とサンリオが展開するサンリオキャラクターズとのコラボ企画として、『ブタメン×サンリオキャラクターズ』 コラボ菓子セットを2月26日より全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売する。

駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで、1993年の発売から30年以上愛されてきた「ブタメン」。そんなブタメンとサンリオキャラクターズとのコラボが実現する。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「バッドばつ丸」たちがブタメンくんになりきった、楽しいオリジナルデザイン全18アイテムを発売する。

全アイテムには「ブタメン(とんこつ味)」1個とランダムが楽しい「キラキラシール(全10種)」1枚付き。シークレットタイプのため、シールの絵柄は選択不可。ホワイトデーのギフトやちょっとした贈り物にぴったりのシリーズとなっている。

ブタメン＆マスコットキーホルダー(全5種)の価格は各2,497円。手に持ったブタメンとフォークがポイント♪ブタメンくんになりきったキャラクターがかわいいマスコットホルダー☆

ブタメン＆ミニポーチ(全5種)の価格は各2,200円。顔をのぞかせたキャラクターがかわいいブタメンのカップ部分はポーチになっており、イヤホンやリップなどの小物を入れることができる。

ブタメン＆フタストッパー(全5種)の価格は各990円。ブタメンを作る時間が楽しみになることまちがいなし。ブタメンくんになりきったキャラクターがかわいいフタストッパー。使用しない時は、アクリルスタンドとして飾ることができる。

ブタメン＆巾着の価格は990円。バッグの中の荷物整理に便利な巾着。コスメや小物の収納など、様々な用途で使いやすいサイズとなっている。

ブタメン＆メラミンカップの価格は1,100円。ブタメンくんとキャラクターたちが一列に並んだデザインとなっている。割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のカップ。

ブタメン＆メラミンミニどんぶりの価格は1,496円。ミニカップサイズのブタメンにちょうどいいサイズ。割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のどんぶりだ。

(C)ʼ26 SANRIO 著作(株)サンリオ