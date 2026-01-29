サンリオは、「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」(山梨県甲斐市)を、4月3日にオープンする。

「山梨いちごの王さまミュージアム」は、これまで公には語られてこなかったサンリオの創成期やキャラクター、グッズ、いちご新聞などの歴史について知ることができる様々な展示を行うミュージアムだ。山梨県出身のサンリオ創業者 辻󠄀 信太郎とサンリオのキャラクター「いちごの王さま」から、サンリオキャラクターのファンへの贈り物として「みんななかよく」の想いを込めて作られたという。

サンリオの誕生から年代ごとの歩みが分かる歴史資料展示(キャラクター、グッズ、いちご新聞)、歴史資料に基づくウエルカムスポットやショップ什器、サンリオ創業者 辻󠄀 信太郎(現・名誉会長)の執務室、個人年表、ゆかりの品などが展示される。

2月2日10時より、一般チケットおよびオリジナルグッズ付きチケットの販売を開始する。一般チケットは、一般が1,800円、高校生/大学生/シニア65歳以上が1,500円、4歳以上/小学生/中学生/障害者手帳保持者及び付添者1名までが1,000円。オリジナルグッズ付きチケットは、5,800円。他では手に入らないオリジナルトートバッグ・ポストカードと入場券がセットになったチケットとなっている。