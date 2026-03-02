「SNSで話題になっているいじめ動画を見て、とても怖くなってしまった」

そんな不安を打ち明けたのは、中学3年生の息子を持つ40代の父親だった。元格闘家でタレントの魔裟斗は、2月16日に更新したYouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』で、親としての率直な思いを受け止めながら、自身の経験をもとに子供や保護者、学校との“関わり方”を語った。

魔裟斗がいじめ問題に「不安はない」と思うワケ

中学3年生の息子がいる40代男性から、「SNSで話題になっているいじめ動画を見て、とても怖くなってしまった」「息子がいじめの被害者および加害者になってしまうかもしれないと不安になる」というお悩みが届くと、魔裟斗は、「今はみんなカメラ持ってるようなもんだからね」と吐露。自身も3人の子供がいる親として、子供の様子に異変を感じたときは、「どうしたの? とか言うよね。何かあったなってすぐわかるよね。絶対ね」と妻・矢沢心に相談すると明かした。

また、学校との付き合い方について問われると、「俺はいまだに、子供の学校にちょいちょい行く」と話し、「子供の友達もちゃんと顔わかるから。誰と付き合ってるかわかってるからね。どの子がヤンチャだなっていうことも、俺は理解してて」「どんな子と一番仲が良いのかっていうのは、全部知ってる」と告白。3人の子供の交友関係を把握しているため、学校内のいじめ問題に対しても、「不安はない」とキッパリ語った。

「1年生のときは、毎日のように学校に顔出すの。なるべく息子の友達とかの親と仲良くする」という魔裟斗。その理由について、「どういう家庭かもわかるし、親が仲良いと子供もちょっと安心するし」「先生からしても、よく学校で見る親だなと思うと、会話もしやすいじゃない?」と説明。「俺、いつも愛想めちゃくちゃ振りまいてる。先生にも保護者にも、あえて自分から話しかけに行く」と先生や保護者と積極的にコミュニケーションを取っていると明かした。

一方で、子供から、「学校に行きたくない」と言われたこともあるという。「いつもは学校に楽しく行ってんのに、絶対なんかあったよなって思うよね」と話し、「強い子ばっかりじゃないから。自分の子が、力の弱い子だったら、まあ心配になるよな。いじめられてたらどうしよう? みたいな」と逡巡。スタッフが、「親が魔裟斗さんだといじめられない気がする」と話すも、「いや、子供は関係ないよ。全然関係ないね」と返していた。

視聴者からは、「素敵なお父さんですね!!」「魔裟斗さん心強いなー」「男として父としてほんと尊敬する」「魔裟斗の子供に手出すやつおらんだろ笑」などの声が上がっている。