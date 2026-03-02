日本テレビ系バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29～)が、4月19日から毎週日曜(14:00～ ※関東ローカル)に枠移動することが2日、発表された。放送枠も30分から60分に拡大される。

番組コンセプトは、「timeleszが日本中とファミリアに!」。“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティだ。

timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したり、とことん彼らが本気になって取り組む「ガチドキュメント企画」や、timeleszが応援団長となり、あるジャンルにかける人たちにスポットを当てたコンテスト「ファミリアカップ」を開催する予定だ。

昨年10月に現在の枠でスタートしてから、「timeleszのイチカバチカ」「タイムレスハウス」「タイムレスナック」という3つの企画を月替わりで放送してきたが、「timeleszのイチカバチカ」の須原翔氏が演出を担当する。