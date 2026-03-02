「大人になってから1回も行ってないんです」

そう打ち明けた田中みな実の声には、どこか楽しげな響きが混じっていた。8年ぶりのファストフード体験を経て、彼女の中に生まれた次なる“食の野望”。1月21日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18時30分～19:00)で、その胸の内を明かした。

  • 田中みな実

    田中みな実

「行くことにしました!」「ファストフードは年に1回あるかないか」

今年1月の放送で、念願のモスバーガーを食べたことを明かした田中。8年ぶりのファストフードに大興奮していたが、ゲストでお笑いタレント・ふかわりょうは、「引っかかってることがあって……」と吐露。実は、静岡・伊豆にあるモスバーガーに一緒に行く約束をしていたようで、「僕が一緒にお供しますみたいな」「俺、車出すよって」と話すと、田中は、「ああ～。行きましょうって言いました」とあっけらかん。ふかわは、「車、微動だにしてないけど……」と苦笑いだった。

「大事なのは、行くときにチラついたかどうか」と食い下がるふかわに、田中は、「ふかわさんのことが? 1ミリも浮かびませんでした。ごめんなさい」とバッサリ。ふかわが、「そこがあなたのよさでもあると思うんだけど」「やっぱり乗ってほしかったっていうのがあるからさ」と話すと、田中は、「わかった。モスは達成できたので、今年はなんとケンタッキーに行くことにしました! ファストフードは、年に1回あるかないかだから」と今年の目標を明かした。

ケンタッキーフライドチキンについて、「学生のころは行ってたけど、大人になってからは1回も行ってない」と打ち明けた田中。モスバーガーを食べた際、マネージャーに「ケンタッキーのバーガーもおいしい」と言われたそうで、「ハンバーガーあるんだと思って」と興味津々。一方で、ふかわは、「企画としては弱いかな。やっぱり伊豆のモスに行くっていう」「ケンタッキーって違い出るかね? いや～伊豆のモスがいいなぁ」と田中との“ドライブ旅”が諦めきれない様子だった。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

「普段の生活で意識していることはありますか?」19歳女性からの質問に広瀬すずが真剣回答　10代からの“変化”を告白
広瀬すずが受験生にかけた“意外なひと言”　努力が続く人ほど自分に優しい理由
「人にお見せできない体勢で…」　広瀬すず、“背徳感”の幸せを告白「あぁ、もう一回この日がくればいいのに」
妻夫木聡「映画を通して沖縄に触れて死生観が変わりました」 - 映画『宝島』の全国キャラバンが30エリアに到達
映画『宝島』、主要キャスト集結の本音トークを収めたスペシャル映像が公開
「すごい!」「たぶん気づかない人多い」　妻役・広瀬すずの“あるシーン”を松下洸平が大絶賛
松下洸平の人生を変えた“一本の映画”「すごい衝撃を受けてしまって…」
映画『遠い山なみの光』、石川慶監督×三宅香帆によるトークイベントが開催
映画『宝島』、妻夫木聡×広瀬すず×窪田正孝のトークを収めた映像が公開
「天才!」「天職だよ!」　広瀬すずの進化し続ける“セリフ覚え”に上白石萌音も驚がく
妻夫木聡主演の映画『宝島』の全国キャラバン特別映像が公開
『遠い山なみの光』、吉田羊とカミラ・アイコの物語の発端となる映像が公開
関連画像をもっと見る