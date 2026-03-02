「大人になってから1回も行ってないんです」

そう打ち明けた田中みな実の声には、どこか楽しげな響きが混じっていた。8年ぶりのファストフード体験を経て、彼女の中に生まれた次なる“食の野望”。1月21日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18時30分～19:00)で、その胸の内を明かした。

田中みな実

「行くことにしました!」「ファストフードは年に1回あるかないか」

今年1月の放送で、念願のモスバーガーを食べたことを明かした田中。8年ぶりのファストフードに大興奮していたが、ゲストでお笑いタレント・ふかわりょうは、「引っかかってることがあって……」と吐露。実は、静岡・伊豆にあるモスバーガーに一緒に行く約束をしていたようで、「僕が一緒にお供しますみたいな」「俺、車出すよって」と話すと、田中は、「ああ～。行きましょうって言いました」とあっけらかん。ふかわは、「車、微動だにしてないけど……」と苦笑いだった。

「大事なのは、行くときにチラついたかどうか」と食い下がるふかわに、田中は、「ふかわさんのことが? 1ミリも浮かびませんでした。ごめんなさい」とバッサリ。ふかわが、「そこがあなたのよさでもあると思うんだけど」「やっぱり乗ってほしかったっていうのがあるからさ」と話すと、田中は、「わかった。モスは達成できたので、今年はなんとケンタッキーに行くことにしました! ファストフードは、年に1回あるかないかだから」と今年の目標を明かした。

ケンタッキーフライドチキンについて、「学生のころは行ってたけど、大人になってからは1回も行ってない」と打ち明けた田中。モスバーガーを食べた際、マネージャーに「ケンタッキーのバーガーもおいしい」と言われたそうで、「ハンバーガーあるんだと思って」と興味津々。一方で、ふかわは、「企画としては弱いかな。やっぱり伊豆のモスに行くっていう」「ケンタッキーって違い出るかね? いや～伊豆のモスがいいなぁ」と田中との“ドライブ旅”が諦めきれない様子だった。