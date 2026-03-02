ビーケージャパンホールディングスは2月27日より、「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の3商品を期間限定で発売する。

スパイシーサルサ アボカドワッパー 新発売

今回の新商品は、バーガーキングの人気商品「アボカドワッパー」の新作として登場。トマトのコクとにんにくの旨味に6種のハーブ&スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」を使用し、アボカドと相性抜群だとしている。

「スパイシーサルサ アボカドワッパー」は直火焼きの100%ビーフパティに、クリーミーなアボカド、ピクルス、レタス、トマト、オニオンを重ね、特製サルサソースで仕上げた本格バーガー。価格は単品940円、セット1,240円。

「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」は直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、アボカド、ピクルス、レタス、トマト、オニオンを重ね、特製サルサソースで仕上げた食べ応え十分の一品。価格は単品1,340円、セット1,640円。

「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」は直火焼きの100%ビーフパティに、アボカドとチェダーチーズ2枚、ピクルス、レタス、トマト、オニオンを重ねたリッチなバーガー。価格は単品1,040円、セット1,340円。

セットはフレンチフライSとドリンクM付き。特製サルサソースには辛味成分を含む。モーニング実施店舗では10:30以降の販売。一部店舗では取り扱いなし。バーガーキング 東京競馬場店、バーガーキング 栂池雪の広場店、バーガーキング 京都競馬場店では販売しないとしている。

オールデイ・キング リニューアル

2月27日より、「オールデイ・キング」のラインアップをリニューアル。対象バーガーとフレンチフライS、ドリンクMのセットを550円、600円、650円、700円の4価格帯で展開。単品とセットの通常価格より最大160円お得になるという。

【550円セット】

「BBQレタスバーガー セット」

「スモーキーテリヤキバーガー セット」

「タルタルチキンバーガー セット」



【600円セット】

「ワッパー Jr. セット」

「ハッシュ&BBQバーガー セット」

「フィッシュバーガー セット」



【650円セット】

「ワッパー チーズJr. セット」

「スパイシーワッパー Jr. セット」

「スモーキーBBQワッパー Jr. セット」



【700円セット】

「アボカドワッパー Jr. セット」

「クアトロチーズワッパー Jr. セット」

期間限定「スパイシーサルサ アボカドワッパー Jr. セット」



さらに、「オールデイ・キング」にアップルパイとナゲット5ピースを追加した「オールデイ・キングミール」950円も新登場する。

公式アプリ メンバーシップ条件変更

バーガーキング メンバーシップ

公式アプリのメンバーシップにおいて、ステージ条件の購入金額および更新日を変更するという。

ステージ更新日は毎月1日から毎月25日に変更。3か月前の25日から当月24日までの合計金額でステージを更新する。特典クーポンも毎月25日に配布し、有効期限は翌月24日まで。バースデークーポンは毎月25日に翌月誕生日の会員へ配布する形へ変更。変更日は2026年3月25日。3月は3月1日と3月25日にステージ更新および特典クーポン配布を行うとしている。