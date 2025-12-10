ビーケージャパンホールディングスは12月12日より、ビーフ4枚を使用した"ワンパウンダーシリーズ"の食べたい放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2025」を全国のバーガーキング60店舗で開催する。

ワンパウンダーチャレンジ2025

毎回チケットが即完売となる「ワンパウンダーチャレンジ」の2025年第3弾を、初開催となる山梨県、香川県、福岡県、熊本県を加えた過去最多の全国60店舗へ拡大し、7日間開催する。

実施日時は2025年12月12日～12月18日、各日14時30分～、16時～、17時30分～、19時～、各回人数限定で実施する(店舗により実施していない日、時間帯がある)。制限時間は45分で完全入れ替え制。ラストオーダーは30分経過時点となる。参加費は3,900円。

ワンパウンダーチャレンジ2025

今回は「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」(総カロリー1,638kcal1 総重量525g2)が食べたい放題となる。同商品は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズ4枚、ピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた特製ガーリックソースを合わせた超大型バーガー。同商品と、フレンチフライ(S)、ドリンク(M)をそれぞれ完食していることを条件に、制限時間内でおかわり自由となる。

同イベントは事前の参加チケット購入が必要となる。第3弾のチケットは12月2日、専用の参加チケット購入サイトにて販売を開始した。希望する店舗と日時を選択して購入する形式で、店頭での販売はない。参加者には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ(1枚)」と「限定ワンパウンダーステッカー(1枚)」、「オリジナルステッカー(1枚)」をプレゼントする。さらに、各回でバーガーを完食した数が多かった3名(計9名)を2026年1月30日に都内某所にて開催予定の「ワンパウンダーチャレンジ2025 ファイナル」へ招待する。

実施店舗は以下の通り。

バーガーキング新さっぽろサンピアザ店、帯広店、仙台駅前店、イオンモール新利府店、お茶の水サンクレール店、蒲田駅東口店、大塚駅南口店、浅草橋東口駅前店、都立大学駅前店、赤坂見附店、有明ガーデン店、青物横丁駅前店、下北沢駅南口店、国分寺駅南口店、西八王子店、井土ヶ谷駅前店、センター南店、そよら横浜高田店、川崎ゼロゲート店、Luz湘南辻堂店、横須賀中央店、イオンモール座間店、大宮西口店、浦和仲町店、北浦和駅前店、与野駅前店、東武朝霞店、春日部駅前店、そよら入曽駅前店、船橋店、浦安駅前店、柏梅林堂ビル店、津田沼駅南口店、ペリエ稲毛海岸店、イオンモール八千代緑が丘店、ユーカリが丘店、トナリエクレオつくば店、イオンモール太田店、イオンモール甲府昭和店、アピタ千代田橋店、今池店、イオンタウン千種店、イオンタウン岡崎美合店、船場南久宝寺店、谷町四丁目駅前店、フレスポ阿波座店、そよら長原駅前店、上本町店、近鉄古市駅前店、近鉄瓢箪山駅店、三宮いくたロード店、阪急伊丹店、アステ川西店、姫路大手前通り店、ブランチ大津京店、彦根パリヤ店、イオンタウン富雄南店、イオンタウン宇多津店、六本松駅前店、ゆめタウン八代店。