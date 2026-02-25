ビーケージャパンホールディングスは3月2日から、「春のワッパー祭り」をバーガーキング(一部店舗を除く)で開催する。

春のワッパー 祭り

公式アプリで300円引きクーポンを配信

フレンチフライ(S)とドリンク(M)が付いた対象5種の「ワッパー セット」が、通常価格より300円引き最大29%オフで楽しめるクーポンを公式アプリにて配信する。3月2日～3月6日の5日間限定で、各日14時からとなる。

対象商品は、直火焼きの100%ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた「ワッパー チーズ」、直火焼きの100%ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある「ダブルワッパー チーズ」、スモーキーな"ブルズアイBBQソース"を使用した「スモーキーBBQワッパー」、焦がしねぎと赤味噌が隠し味のテリヤキソースで仕上げた「テリヤキワッパー 」、トマトのコクとハラペーニョのキレのある辛味が特長の特製スパイシーソースを使用した「スパイシーワッパー」のセット5種。店内飲食・テイクアウトどちらも利用できる。

「スパイシーワッパー」がリニューアル

スパイシーワッパーが、2月27日にリニューアルする。新しい特製スパイシーソースは、トマトのコクにハラペーニョのキレのある辛味、さらににんにくと香辛料を効かせており、ビーフパティと相性抜群だという。直火焼きの100%ビーフパティ、新鮮なレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを同ソースで仕上げた。価格は、単品720円、セット1,020円。スパイシーワッパーJr.は単品480円、セット650円となる。