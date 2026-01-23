ビーケージャパンホールディングスは、1月23日から29日までの1週間限定で、人気サイドメニューをお得に楽しめるキャンペーンを全国のバーガーキングにて実施する。

3種類のサイドメニューから異なる2つを組み合わせる

バーガーキングでは期間中、毎日14時以降に対象3商品から異なる2種類を組み合わせて購入すると、お得に楽しめるキャンペーンを実施。

通常、これらの商品を2種類購入すると最大750円となるが、本キャンペーンでは33%オフの500円で提供されるため、250円の割引となる計算だ。

チキンナゲット 5ピース 280円

オニオンリング 350円

チリチーズフライ 400円

対象となるのは「チキンナゲット 5ピース」「オニオンリング」「チリチーズフライ」の3種類。

チキンナゲットは、ジューシーな鶏むね肉を使用しカリッと揚げた定番商品で、幅広い年齢層に支持されている。オニオンリングは、カリカリとした食感と甘みが特徴だ。チリチーズフライは、ホクホクのフレンチフライに、11種類のスパイスとビーフ100％ひき肉で作った本格チリビーンズソースと、コク深いチーズソースを組み合わせた一品となっている。

期間：2026年1月23日(金)～1月29日(木)の各日14時から

※以下店舗では取り扱いなし

バーガーキング 東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート)／ バーガーキング 栂池雪の広場店(長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1)／ バーガーキング 京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート)

※店舗により販売時間帯が異なる

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合あり