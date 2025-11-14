ビーケージャパンホールディングスは、11月14日より、直火焼きの100％ビーフパティに、ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダーの3タイプのにんにくをたっぷり使用した「特製ガーリックソース」を合わせた「にんにく・ガーリックバーガー」「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」を期間限定で復活販売する。また「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」を期間限定で新発売する。

毎年大好評の人気商品「にんにく・ガーリックバーガー」が、再びバーガーキングに登場。

「にんにく・ガーリックバーガー」(単品690円、セット990円)は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げた本格チーズバーガー。

「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」(単品1090円、セット1,390円)は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」で仕上げたボリューム満点の本格チーズバーガー。

「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」(単品790円、セット1,090円)は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた本格チーズバーガー。

「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」(単品1,090円、セット1,490円)は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さと旨味が特長の「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げたボリューム満点の本格チーズバーガー。