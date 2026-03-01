俳優の水上恒司(26)が2月28日、所属事務所を通じて一般女性との結婚を報告した。

水上恒司 撮影:島本絵梨佳

水上は、1999年5月12日生まれの福岡県出身。TBS系ドラマ『中学聖日記』(18)に抜てきされたことで注目を集め、以降もNHK大河ドラマ『青天を衝け』(21)、フジテレビ系ドラマ『真夏のシンデレラ』(23）、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』(23)、映画では『死刑にいたる病』(22)、『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(23)、『九龍ジェネリックロマンス』(25)、『WIND BREAKER / ウィンドブレイカー』(25)などに出演。2024年には、「第47回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞」を受賞した。

コメント全文

ご報告

日頃より水上恒司へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます。

なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。

憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます。

また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです。

引き続き水上恒司をしっかりとサポートしてまいりますので、

変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします

2026年2月28日

合同会社HAKU