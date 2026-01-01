「応援してくださっている皆様へ」長澤まさみが結婚を発表【コメント全文】　お相手の福永壮志氏とは

俳優の長澤まさみ(38)が1日、所属事務所・東宝芸能の公式サイトを通じて、映画監督の福永壮志氏(43)と結婚したことを報告した。

長澤まさみ

「この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しました」

東宝芸能は、「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とコメント。

長澤は直筆署名入りで、「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と発表し、「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と心境をつづった。

お相手の福永壮志氏は、北海道出身の映画監督。初長編映画『リベリアの白い血』(15)が、ベルリン国際映画祭パノラマ部門に正式出品され、長編映画2作目の『アイヌモシㇼ』(20)は、トライベッカ映画祭の国際ナラティブ・コンペティション部門で審査員特別賞、グアナファト国際映画祭で最優秀作品賞を受賞。長編3作目となる『山女』(22)は、東京国際映画祭のメインコンペティション部門やカルロヴィ・ヴァリ国際映画際などに出品され、TAMA映画賞の最優秀新進監督賞と最優秀新進女優賞を受賞した。

ドラマ・シリーズでは、『SHOGUN 将軍』の7話、『Tokyo Vice』S2の5話・6話などでメガホンを取った。『SHOGUN 将軍』は、第76回エミー賞で史上最多18部門、第82回ゴールデン・グローブ賞で4部門を受賞、アメリカの映画・TV業界におけるアジア人の功績を讃えるGOLD LISTでは最優秀賞監督賞を受賞した。

東宝芸能コメント全文

いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。

この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。

突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。

今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます。

2026年1月1日

東宝芸能株式会社

長澤まさみコメント全文

応援してくださっている皆様へ

私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことを ご報告させていただきます。

お互い支え合いながら日々の生活を大切に、 これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。

まだまだ未熟な二人ではありますが、 これからも温かく見守っていただけたら幸いです。