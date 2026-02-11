俳優の神木隆之介(32)が10日、公式サイトを通じ、一般女性と結婚したことを報告。“推し”への思いがあふれるメッセージが、X上で数多く投稿されている。

神木隆之介 撮影:YOSHIHITO KOBA(Sketch)

神木は「お世話になっている皆様へ」と題し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます」と発表。「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と自身の原動力となったファンへの思いをつづり、「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と決意を新たにした。

自身のXでも結婚を報告した神木。200万回以上表示され、長年応援してきたファンからも、「推しが幸せで幸せ」「永遠に神木くんは私の推し」「人生の最推しが、ついに、結婚…!!!!!!!きみが幸せなら何よりだ」「推しの幸せ以上に嬉しいことはない」「推しの結婚を祝える日が来るなんて感無量」「嬉しすぎて感極まってます!」といった祝福の声が続々と寄せられている。

所属事務所Co-LaVoコメント

ご報告

平素よりお世話になっております。

この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。

なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです。

長きに渡り、応援を賜り改めて感謝申し上げます。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

2026年2月10日

株式会社Co-LaVo

神木隆之介コメント

お世話になっている皆様へ

いつも応援いただきありがとうございます。

私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事を ご報告させていただきます。

これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。

2026年2月10日

神木隆之介