俳優の神木隆之介(32)が10日、公式サイトを通じ、一般女性と結婚したことを報告。“推し”への思いがあふれるメッセージが、X上で数多く投稿されている。
神木は「お世話になっている皆様へ」と題し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます」と発表。「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と自身の原動力となったファンへの思いをつづり、「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と決意を新たにした。
自身のXでも結婚を報告した神木。200万回以上表示され、長年応援してきたファンからも、「推しが幸せで幸せ」「永遠に神木くんは私の推し」「人生の最推しが、ついに、結婚…!!!!!!!きみが幸せなら何よりだ」「推しの幸せ以上に嬉しいことはない」「推しの結婚を祝える日が来るなんて感無量」「嬉しすぎて感極まってます!」といった祝福の声が続々と寄せられている。
