俳優の神尾楓珠と平手友梨奈が11日、結婚したことを発表した。

左から 神尾楓珠(撮影:蔦野裕)、平手友梨奈(撮影:泉山美代子)

2人は連名で、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。」とコメントを発表した。

ともに2015年にデビューした2人。それぞれのSNSで2ショット写真を披露し、両手をポケットに入れた仁王立ちの神尾の右肩に顔を置いた平手の姿が映し出されている。