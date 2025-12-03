俳優の水上恒司が、5日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

水上恒司

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。今回、12月5日公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』で主演を務める水上恒司をゲストに迎える。

鶴瓶と藤ヶ谷は、共演をきっかけに“憧れの存在”となった先輩俳優・阿部サダヲを取材。「阿部さんの家に行ってみたい！」と、阿部が自宅でどのように過ごしているのか興味津々の水上。これまで何度も断られてきた中、ある日ついに訪れた“千載一遇のチャンス”とは? さらに、水上が阿部にプレゼントした“手描きの似顔絵”も披露。その似顔絵は阿部の遊び心でまさかのオリジナルTシャツに。鶴瓶＆藤ヶ谷にその“最後の2枚”が贈られ、スタジオでは思いもよらぬサプライズが。また、阿部も驚いた日本アカデミー賞でのスピーチ裏話も必見だ。

鶴瓶は、連続テレビ小説『ブギウギ』で共演したお笑い芸人・メッセンジャー黒田有に取材。大阪に行くたび食事をご馳走になっている黒田を、水上は冗談交じりに“大阪のお財布”と表現!? 先輩から受ける愛情への感謝、そして「自分も後輩に返していきたい」と語る姿から、水上のまっすぐな人柄が浮かび上がる。

藤ヶ谷は、水上を近くで支えるスタッフたちを取材。不安を抱えていた時期に“お前とやりたい”と声をかけてくれた日のエピソード、スタッフだからこそ知る意外な素顔、そして“仲間への恩返し”を胸に挑む仕事への覚悟が語られていく。

