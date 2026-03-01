東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送と連動し、テレビシリーズ本編の内容を補完するＴＴＦＣオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』の15秒予告と場面写真を3月1日に解禁した。同作品は3月8日より毎週日曜10時にＴＴＦＣ会員見放題で配信を行う。

テレビシリーズ本編と連動してTTFCにて配信し、テレビシリーズをより深く楽しめる『仮面ライダージオウ ジオウ補完計画』(2018年)から始まった、東映特撮ファンクラブ限定コンテンツ「補完シリーズ」。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』では『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室(会議室)』を配信し話題となった。

この「補完シリーズ」が「PROJECT R.E.D.」にも登場する。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話(3月8日放送予定)以降の放送と連動し、その後のストーリーやテレビシリーズ本編の裏で起こっていた“もう1つの物語”を補完するのが、ＴＴＦＣオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』だ。

「ギャバンの非番」というタイトルが示す通り、テレビシリーズ本編では見られないキャラクターの“裏の顔”も補完する本作、15秒予告と場面写真ではその断片が垣間見える。「ギャバン」に変身する弩城怜慈、哀哭院刹那、祝喜輝らはもちろんのこと、彼らをサポートする相棒や上司たちまでメインキャラクターが勢揃いする『補完捜査 ギャバンの非番。これを見れば『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の物語をさらに深く楽しめること間違いなしのコンテンツだ。

出演は、長田光平(弩城怜慈 役)、赤羽流河(哀哭院刹那 役)、角 心菜(祝喜輝 役)、松永有紘(伊達大佐 役)、有坂心花(アギ 役)、入山杏奈(天羽琉唯 役)、谷田ラナ(高鳴寿 役)ほか。

なお、東映特撮ファンクラブ(ＴＴＦＣ)では『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ本編も放送直後からいつでも会員見放題配信。放送終了以降に適宜、「日本語字幕」も追加している。第1話〜本日放送第3話のオーディオコメンタリー(副音声)、メインキャストのクランクイン直前インタビューも、ＴＴＦＣ独占で会員見放題配信中だ。

(C)東映特撮ファンクラブ

(C)テレビ朝日・東映AG・東映