東映の新たな特撮シリーズPROJECT R.E.D.第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が、2月15日よりテレビ朝日系全国ネットにて放送がスタートした。ついにスタートした。先日放送を終えた第1話は、冒頭から宇宙を舞台にした艦隊決戦でスタート。軽快な挿入歌「What’s a Hero」に合わせて繰り広げられる弩城怜慈(長田光平)の刑事アクションからギャバン・インフィニティへの流れるような蒸着など、見どころ満載の展開が繰り広げられた。

さらに、番組の最後には哀哭院刹那(赤羽流河)が別次元のギャバン・ブシドーへ蒸着。早くも第2話が待ちきれない展開に「ブシドーの二刀流楽しみ!」「コスモギャバリオンのアクションが早く見たい!」とSNSで大きな反響も起き、“超ギャバい”幕開けとなった。

ギャバン・インフィニティの赤く輝くメタリックボディにファン大興奮!

「ギャバン」の代名詞ともいえるメタリックなボディは、「ギラッギラのメタリックスーツがカッコいい!」とファンからの注目を集めている。

さらに、「宇宙刑事ギャバン」(1982年)のレーザーブレードをほうふつとさせるギャバリオンブレードがきらめくシーンや、一瞬で完了する蒸着を振り返る「もう一度見てみよう」のシーンにも多くの反応が集まり、「『では、蒸着プロセスをもう一度見てみよう』があるのは熱い!」「これがあると“ギャバン”って感じがする」と感激の声が相次いだ。

また、怒りのエモルギーで蒸着する怜慈が見せた“怒り”に心を動かされた人も多く、「怜慈が人のために怒る姿がヒロイック!」という声も。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第1話は、各種プラットフォームで配信中、第2話は2月22日午前9：30～10：00にテレビ朝日系24局にて放送する。

特製グッズがもらえる「あいことば」キャンペーン実施中!

現在、合言葉「ギャバン」を店頭で伝えると、「超宇宙刑事スタートセット」がもらえる「あいことばキャンペーン」を小学生以下の子どもを対象に実施中。詳しくはキャンペーン特設サイトを確認のこと。

東映特撮ファンクラブでは、第1話オーコメ&キャストインタビューが配信中!

「東映特撮ファンクラブ(TTFC)」では、2月15日より第1話「赤いギャバン」のオーディオコメンタリーを会員見放題で配信中。長田光平(弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ役)、福沢博文(監督)、久慈麗人(チーフプロデューサー)が出演し、PROJECT R.E.D.第1弾に挑む主演＆制作陣がここだけでしか聞けない作品のウラ話を語る

さらに『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』出演キャストへのクランクイン直前インタビューも2月15日より会員見放題配信中。キャストの撮影が始まる前の意気込みやコメントを届ける。現在配信中のギャバン・インフィニティ／弩城怜慈役の「長田光平編」、伊達大佐役の「松永有紘編」、アギ役の「有坂心花編」の3本に加えて、今後も新たなキャストのインタビュー動画を順次配信予定だ。

また、TTFCアプリ内に実装されているキャラクターフレーム付きカメラ機能「東映特撮ファンカメラ」には、放送開始に合わせて「ギャバン・インフィニティ」「ギャバン・ブシドー」「ギャバン・ルミナス」が登場。フレーム内のキャラクターは拡大＆縮小、配置の変更が自由にでき、さまざまなシチュエーションで、ギャバンたちとの撮影を思う存分楽しめる。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映